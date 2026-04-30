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Futbol

Mohamed confía en la remontada de Toluca en Concacaf: "El gol de visita nos da tranquilidad"

Antonio 'Turco' Mohamed, entrenador de Toluca | IMAGO7
Estephania Carrera
Estephania Carrera 07:56 - 30 abril 2026
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Ante su derrota contra LAFC, el 'Turco' Mohamed asegura que el ritmo en el Nemesio Diez será clave para avanzar a la final de la Concacaf Champions Cup

El director técnico de Toluca, Antonio Mohamed, destacó el gol de Jesús Angulo ante LAFC en el partido de ida en la semifinal de la CONCACAF Champions Cup, incluso expresó que existe tranquilidad para enfrentar el juego de vuelta como locales.

Tras su derrota 2-1 frente al LAFC, Mohamed reconoció la frustración que vivió al no provocar ningún daño en la segunda mitad del encuentro y reconoció a Angulo al ser el único anotador del club en la semifinal de ida.

Jesús Angulo marcó el gol del empate de Toluca ante LAFC | MEXSPORT
Jesús Angulo marcó el gol del empate de Toluca ante LAFC | MEXSPORT

“De esta hemos tenido varias. Tenemos el gol de visitante que nos da tranquilidad. No nos gusta perder, pero el gol de visita nos da tranquilidad. El segundo tiempo no fue lo que queremos, pero sabemos que en casa es otro ritmo”, expresó el "Turco" Mohamed en conferencia de prensa.

Además, Mohamed mencionó que no tiene preocupación alguna después del encuentro y manifestó una actitud positiva para el segundo partido de semifinal.

LAFC ganó en la Ida ante Toluca para soñar con pasar a la Final | MEXSPORT
LAFC ganó en la Ida ante Toluca para soñar con pasar a la Final | MEXSPORT

“Esta noche es historia. Hay que pensar en lo que viene. En nuestra cancha será otra cosa. Hoy es historia y no podemos hacer nada. Estoy pensando positivamente que tenemos que hacer más”, dijo Antonio Mohamed.

El factor Nemesio Diez será la clave

Destacó la diferencia que puede existir en los enfrentamientos, la importancia de la condiciones de cada estadio, mencionó como el factor local en el Estadio Nemesio Diez le jugarían a favor a Toluca, siempre reconociendo el desempeño de LAFC en su juego de ida.

Sabíamos que ellos iban a jugar a espaldas nuestras. No nos sorprendieron porque lo sabíamos. Nos ganan en un balón parada. Fueron justos ganadores. Ahora hay que hacer la tarea en casa. Todo lo que pasó no me preocupa nada. Los jugadores tienen que hacer un buen partido y seguir mejorando. Las cosas son diferentes en cada partido. Es una pregunta para cuando termine la serie”, finalizó Mohamed.

El partido de vuelta de la semifinal entre Toluca y LAFC se llevará a cabo el próximo miércoles 6 de mayo en el Estadio Nemesio Diez, donde los Diablos Rojos buscarán sellar su pase a la gran final del torneo continental.

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