LAFC vence a Toluca de último minuto y se acerca a la Final de Concachampions

Toluca logró marcar de visita pero regresará al Nemesio Diez con la desventaja en el marcador. Los Angeles FC logró marcar un gol en el tiempo añadido para llevarse la victoria en casa y soñar con poder levantar su primer título de Liga de Campeones de la Concacaf.

Un gol a balón parado al minuto 92 le dio la ventaja mínima al equipo de la Major League Soccer que quiere eliminar a otro de los candidatos al título. Nkosi Tafari remató un centro de Heung Min-Son para regresarle la ventaja a su equipo y hacer soñar a sus fanáticos con el pase a la Final.

Nkosi Tafari festejando con sus compañeros la anotación de la victoria ante Toluca | MEXSPORT

LAFC salió dominando el segundo tiempo

Tras unos primeros 45 minutos en los que casi no llegaron al arco de Luis García, los californianos salieron inspirados en la segunda parte y, en cuestión de sólo un minuto ya habían avisando una cabezazo que salió desviado.

Siete minutos después de haber iniciado la segunda mitad, LAFC reflejó su dominio con una gran definición de Timothy Tilman. El atacante de LAFC aprovechó un mal rechace y, tras bajar el balón de pecho, conectó una gran volea y venció al arquero rival.

Dos minutos más tarde, LAFC puso el segundo en la cuenta tras un gran pase de Sergi Palencia. El centro del volante derecho cruzó toda el área y Jacob Shaffelburg apareció en el segundo poste para mandar el balón al fondo. Sin embargo, el gol se anuló por un fuera de juego posicional.

LAFC ganó en la Ida ante Toluca para soñar con pasar a la Final | MEXSPORT

Toluca respondió

Pese al dominio del cuadro local, Toluca adelantó a su equipo y tras una jugada de tres pases, Jesús Angulo logró encontrar un espacio en el borde del área para sacar un tiro cruzado y vencer al campeón del mundo Hugo Lloris.

El gol del volante escarlata calcificaba al equipo mexicano a la Final del torneo, sin embargo, no pudieron mantener la ventaja y ahora deberán buscar la victoria ante su gente en el partido de Vuelta.

Jesús Angulo festejando su anotación ante LAFC | MEXSPORT

Buscan la remontada