¡Aún hay esperanza! Marcel Ruiz todavía puede meterse al Mundial con México

Cuando todo parecía indicar que su camino rumbo a la Copa del Mundo 2026 estaba cerrado, Marcel Ruiz todavía tiene una última oportunidad para subirse a la convocatoria de la Selección Mexicana.

La posibilidad fue revelada por nuestro columnista Carlos Ponce de León en su columna y también abordada en el programa Infiltrados, donde se dejó claro que la puerta no está completamente cerrada.

Marcel Ruiz entró de cambio ante Galaxy | MEXSPORT

La decisión que lo mantiene con vida

Tras sufrir una lesión en Concacaf ante el San Diego FC, Ruiz optó por no operarse, decisión que tomó luego de consultar directamente con el técnico Javier Aguirre. El ‘Vasco’ fue claro: si lograba recuperarse, sumar minutos y mostrar buen nivel, podría ser considerado para el Mundial, una opción que sigue latente.

Con actividad en Concacaf y la Liguilla a nada de disputarse, Marcel tendrá el escenario ideal para demostrar que está listo física y futbolísticamente, así lo declaró su director técnico, Antonio Mohamed. Cada partido será clave para convencer al cuerpo técnico de que puede ser una pieza útil en el mediocampo tricolor.

Marcel Ruiz y 'Gato' Ortiz en el partido de Mazatlán vs Toluca del Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO7

Competencia directa en el Tri

El panorama no es sencillo. Luis Chávez también pelea por un lugar y ya regresó a la actividad en Rusia, por lo que Aguirre quiere evaluarlo en el cierre de temporada. Ambos futbolistas compiten por estar en la casta mundialista en la misma posición.

La moneda sigue en el aire. Si Marcel Ruiz logra destacar en esta recta final, podría meterse de último momento a la lista, ya que Javier Aguirre no dejaría que un jugador tan importante en todo su proceso se perdiera la competición más importante entre Selecciones.