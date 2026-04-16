Marcel Ruiz regresa antes de lo esperado y deja grandes sensaciones con Toluca

El regreso de Marcel Ruiz fue una de las noticias más destacadas en el duelo de vuelta entre Toluca y LA Galaxy. El mediocampista volvió a la actividad tras su lesión al ingresar al minuto 72, marcando así su reaparición después de 35 días fuera de las canchas.

Ruiz había sufrido una rotura de ligamento cruzado el pasado 11 de marzo, una lesión que normalmente implica largos periodos de recuperación. Sin embargo, el jugador optó por no someterse a cirugía y llevó a cabo un intenso proceso de rehabilitación enfocado en su rodilla, lo que le permitió acelerar su regreso. A pesar del tiempo de inactividad, el mexicano mostró buenas sensaciones dentro del campo.

Un gran rendimiento a pesar de la lesión

Durante los minutos que disputó, completó 12 de 13 pases, alcanzando una precisión del 92%, además de registrar 15 toques de balón, reflejando su calidad y confianza en su retorno.

Marcel Ruiz entró de cambio ante Galaxy | MEXSPORT

El director técnico de Toluca, Antonio Mohamed, destacó la importancia de su vuelta: “Es una gran noticia para nosotros. Marcel tiene una gran calidad y su regreso es un paso importante para que esté nuevamente al nivel que conocemos”.

Por su parte, su compañero Antonio Briseño también elogió su esfuerzo y mentalidad: “Es un gran jugador, lo necesitamos, tiene una convicción propia de regresar; hay jugadores que son sobrenaturales y él es uno de ellos”.