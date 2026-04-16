Concacaf Champions Cup 2026: Así se jugarán las Semifinales del torneo

Todo listo para las Semifinales. Tras la eliminación de los máximos ganadores de la Copa de Campeones de la Concacaf, el torneo apunta a tener un nuevo ganador, o al menos uno que lleva tiempo sin levantar el trofeo.

Esta semana se llevaron a cabo los partidos de Vuelta de los Cuartos de Final del torneo, por lo que el Final Four ya está definido. Con representación tanto de la Liga MX como de la Major League Soccer, el torneo entra en su recta final.

Trofeo de la Concachampions | LIGAMX.NET

La MLS busca un campeón

La liga estadounidense está buscando que uno de sus equipos pueda levantar el título de campeón por tan sólo la tercera ocasión en el actual siglo. Con los equipos, Los Angeles FC y Nashville dos de los mejores de la última década, Estados Unidos quiere romper con el dominio mexicano.

LAFC llegó a estas instancias tras imponerse al campeón defensor Cruz Azul. El cuadro angelino logró un triunfo global de 4-1 para poder soñar con su segunda Final en los últimos cuatro años. A su vez Nashville eliminó a América con un gol en el Estadio Azteca y sueña con su primera Final en el torneo.

Son en celebración con LAFC en el partido de ida de los Cuartos de Final de la Copa de Campeones Concacaf | MEXSPORT

México a mantener el dominio

Los equipos de la MLS no tendrán el camino sencillo pues, tras eliminar a San Diego y a LA Galaxy, Toluca quiere dejar en el camino a su tercer equipo californiano en el LAFC. Los bicampeones del futbol mexicano llegan tras una goleada de 7-2 ante Galaxy por lo que es el gran favorito al título.

Por su parte, Nashville deberá verse las caras con Tigres, quien viene de eliminar a Seattle Sounders en un partido más que sufrido. Aun así, llega con la ilusión de poder regresar a una Final del torneo internacional por primera vez desde 2020.

Paulinho marcó cinco goles ante Galaxy en la Copa de Campeones de la concacaf | MEXSPORT

Equipos con títulos

De los cuatro semifinalistas, sólo los mexicanos saben lo que levantar el trofeo de campeones. Toluca ha levantado el trofeo en dos ocasiones y en otras tres fue Finalista. Por su parte Tigres suma un título y tres subcampeonatos.

En cuanto a los equipos de la MLS, Nashville nunca ha logrado llegar a la Final y LAFC se ha quedado con las ganas de levantar el título en dos ocasiones.

Así se jugarán las Semifinales