Chad Gable: Las 5 mejores luchas del ex Grande Americano

El último sábado de mayo en 2026 será recordado como el día en que Chad Gable perdió su máscara, esto a pesar de que en el pasado realmente no la utilizaba, pero lo hizo para darle vida a uno de los personajes más recordados en la actualidad. El norteamericano ha declarado que tiene la intención de seguir en AAA en un futuro, pero por el momento seguirá recuperándose de su derrota.

Desde sus clásicos junto a Jason Jordan en American Alpha hasta sus batallas modernas contra figuras como Gunther, El Hijo del Vikingo, Penta y Dragon Lee, Gable ha demostrado una versatilidad poco común. Estos son cinco de sus mejores luchas durante su estadía dentro de WWE, en donde parece que seguirá participando por un tiempo hasta antes de su regreso a AAA.

Chad Gable en Alpha Academy | WWE

"Oh thank youuu"

El combate entre Chad Gable y Gunther en RAW, el 4 de septiembre de 2023, es considerado uno de los mejores encuentros de estos dos luchadores. Con el Campeonato Intercontinental en juego, Gable resistió el castigo del 'Ring General' y estuvo muy cerca de destronarlo, pero la fuerza del austriaco fue superior y Gable perdió aquel importante chance.

Otro momento clave en la carrera individual de Gable llegó ante El Hijo del Vikingo en Worlds Collide 2025, con el Megacampeonato de AAA como premio. Esta puede ser sin problema la mejor lucha de Gable, o al menos en un lapso importante de tiempo, pues durante un largo tiempo, ambos se entregaron la mejor parte del arsenal que tenían para el debut de la alianza WWE x AAA.

Hijo del Vikingo defendió su campeonato ante Chad Gable en Worlds Collide | Captura de X: @wwe

La lista también incluye la triple amenaza entre Penta, Chad Gable y Dragon Lee en RAW, el 26 de mayo de 2025, dentro de la clasificatoria a Money in the Bank. El combate destacó por su ritmo frenético, la química entre los tres participantes y una de las secuencias más celebradas de Gable, cuando aplicó un German Suplex cargando a dos oponentes al mismo tiempo.

American Alpha y Alpha Academy elevan el legado en parejas de Chad Gable

En la división de parejas, uno de los combates más importantes de Chad Gable fue American Alpha vs. The Revival en NXT TakeOver: The End 2016, por el Campeonato en Parejas de NXT. Junto a Jason Jordan, Gable firmó una actuación llena de sincronización, lucha técnica y psicología in-ring frente a Scott Dawson y Dash Wilder, ambos luchadores hoy en día siendo parte importante de la división por parejas en AEW.

Años más tarde, Gable volvió a demostrar su valor en equipos durante la triple amenaza entre Alpha Academy, RK-Bro y Kevin Owens & Seth Rollins en RAW, el 7 de marzo de 2022, por el Campeonato en Parejas de RAW. En una lucha caótica de casi 30 minutos, Gable funcionó como motor del combate con suplexes dobles, falsos finales y una lectura perfecta de los tiempos.

Gable volando sobre Kaiser y Vinci de Imperium | wwe.com