Corea del Sur vs El Salvador: ¿Dónde ver el duelo de uno de los rivales de México?

Corea del Sur vuelve a la actividad en la fecha FIFA de junio para disputar su segundo partido de preparación ante El Salvador este miércoles 3 de junio de 2026. El conjunto asiático continúa afinando detalles rumbo al Mundial 2026, torneo en el que formará parte del Grupo A junto a México, República Checa y Sudáfrica.

Jugadores de Corea del Sur previo a su partido en la Copa Mundial Qatar 2022 | MEXSPORT

¿Cómo llegan ambos equipos?

El equipo de los Guerreros Taeguk llega a este compromiso con buenas sensaciones después de imponerse por 5-0 a Trinidad y Tobago en su presentación anterior. Ese resultado le permitió recuperar confianza tras los tropiezos sufridos en marzo frente a Austria y Costa de Marfil, además de reforzar el trabajo colectivo de cara a la Copa del Mundo.

Para Corea del Sur, este tipo de partidos resulta clave en su preparación mundialista, especialmente por la exigencia que tendrá en la fase de grupos. El cuerpo técnico busca consolidar una idea de juego más regular, probar variantes y encontrar mayor equilibrio entre sus figuras internacionales y los futbolistas que pelean por un lugar en la lista definitiva.

Guatemala se juega la vida ante El Salvador | X: @fedefut_oficial

Por su parte, El Salvador afronta el duelo con la intención de competir ante un rival de mayor jerarquía y medir su evolución en territorio neutral. La Selecta quiere mostrar orden defensivo, intensidad en la recuperación y capacidad para hacer daño en transiciones rápidas, elementos que serán fundamentales para sostener el ritmo del encuentro.

El combinado centroamericano llega después de registrar un empate 2-2 ante República Dominicana y una victoria por 1-0 sobre Martinica en sus compromisos más recientes de marzo. Estos resultados reflejan un proceso que busca ganar solidez y continuidad bajo las indicaciones de su cuerpo técnico, con el objetivo de fortalecer su rendimiento internacional.

Son Heung-Min | AP

El antecedente más reciente entre ambas selecciones se remonta al 20 de junio de 2023, cuando Corea del Sur y El Salvador igualaron 1-1 en un amistoso internacional. Aquel partido dejó un duelo cerrado y competitivo, por lo que este nuevo enfrentamiento aparece como una prueba atractiva para ambos equipos en plena fecha FIFA.

¿Dónde ver el duelo de los coreanos?