VIDEO: Wendy Guevara, La Bebeshita y otros famosos regresan de emergencia a CDMX por falla en avión

Lo que sería un viaje internacional rumbo a Corea del Sur terminó convirtiéndose en una madrugada de tensión para varios influencers y celebridades mexicanas, luego de que un avión de Aeroméxico tuviera que regresar de emergencia al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por una falla detectada en uno de los cristales de la aeronave.

El incidente ocurrió durante las primeras horas de este domingo, cuando el vuelo AM090 ya había avanzado parte importante de su trayecto. De acuerdo con los testimonios de algunos pasajeros, la tripulación informó sobre un problema en el parabrisas del avión, situación que obligó al piloto a volver a territorio mexicano antes de continuar el recorrido sobre el océano.

El vuelo AM090 de Aeroméxico regresó de emergencia a la CDMX por un problema en el parabrisas de la aeronave./ Captura de pantalla

Entre las personas que viajaban en el Boeing 787-8 se encontraban diversas figuras del espectáculo y creadores de contenido como Wendy Guevara, La Bebeshita, Kunno, Celia Lora, Lolita Cortés, Vanessa “Labios 4K”, Gaby Ramírez, Tania Vázquez y Nacho Casano, Pedrito Sola, quienes compartieron en redes sociales parte de lo ocurrido.

Wendy Guevara relató que el anuncio tomó por sorpresa a los pasajeros cuando ya llevaban varias horas en el aire. “Ya estábamos. En camino teníamos unas 2 horas o un poco más. En el vuelo. Se estrelló el parabrisas y ahora de regreso todos a montarnos a otro avión. Pero todo está bien”, escribió en Instagram durante la madrugada.

¿Qué pasó con el vuelo de Aeroméxico que iba rumbo a Corea?

Horas después del aterrizaje, la influencer explicó que la aerolínea trabajaba en las revisiones correspondientes antes de reanudar el viaje. “Van a arreglar el parabrisas del avión porque se dañó y pues no podíamos volar así por nuestra seguridad, tuvimos que regresarnos y pues vamos a ver qué pasa”, comentó.

🚨 DE TERROR | CASI MUEREN TODOS LOS INFLUENCERS DE MÉXICO: se estrelló el parabrisas del avión en qué viajaban a Corea ‼️😱



Entre los que viajaban iban: KUNNO, WENDY GUEVARA, PEDRO SOLA, CELIA LORA, LA BEBESHITA, QUEEN BUENROSTRO, NACHO CASANO, VANESSA LABIOS 4K, MARÍA LUISA… pic.twitter.com/W06sbw8Xcs — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) May 24, 2026

La actriz y cantante Lolita Cortés también compartió su experiencia desde el aeropuerto capitalino. La artista había contado previamente que viajaría acompañada de su psiquiatra debido a la claustrofobia que enfrenta en vuelos largos, especialmente en un trayecto de aproximadamente 17 horas.

“Son las cuatro de la mañana, más o menos y estamos en el aeropuerto de México porque el piloto dijo que uno de los cristales de sus ventanas estaba quebrado o algo así y teníamos que regresar y nos regresaron a México”, expresó mientras esperaba información sobre la salida de un nuevo vuelo.

Lolita Cortés relató la experiencia que vivió durante el regreso de emergencia a México./ Captura de pantalla

La Bebeshita y otros influencers contaron cómo vivieron la emergencia

Otra de las pasajeras que habló del incidente fue La Bebeshita, quien aseguró que el trayecto se desarrollaba con normalidad hasta que la tripulación notificó el regreso a la Ciudad de México. “Nos bajaron, ya estábamos en Monterrey y nos dijeron, sabes qué, regresamos a la Ciudad de México porque algo pasó en el avión que se estrelló el parabrisas”, relató.