Reportera Selina Wang graba momento de los disparos durante tiroteo frente a la Casa Blanca

La tarde de este sábado 23 de mayo se registró un incidente armado cerca de la Casa Blanca, en Washington D.C., situación que provocó una fuerte movilización del Servicio Secreto de Estados Unidos y momentos de alarma entre reporteros y trabajadores de medios que se encontraban en la zona realizando coberturas.

Entre los periodistas presentes estaba Selina Wang, corresponsal de ABC News, quien grababa un video desde el césped norte de la Casa Blanca cuando comenzaron a escucharse múltiples disparos. La comunicadora reaccionó de inmediato y se tiró al suelo junto con otras personas que estaban dentro de una carpa instalada para la prensa.

El Servicio Secreto desplegó un operativo de seguridad luego del ataque armado cerca de la Casa Blanca./ AP

La propia reportera compartió su experiencia en redes sociales a través de su cuenta de X.

“Estaba en medio de grabar con mi iPhone un video social desde el césped norte de la Casa Blanca cuando escuchamos los disparos. Sonaba como docenas de disparos de arma. Nos dijeron que corriéramos a la sala de conferencias de prensa donde nos encontramos ahora”, escribió Wang.

¿Qué ocurrió durante el tiroteo cerca de la Casa Blanca?

Según reportes difundidos por CBS News, el ataque ocurrió alrededor de las 6:00 de la tarde, hora del este, en la intersección de la calle 17 y la avenida Pennsylvania NW, muy cerca del edificio de oficinas ejecutivas Eisenhower. Testigos aseguraron haber escuchado entre 15 y 30 detonaciones durante el incidente.

Periodistas que cubrían desde el Jardín Norte buscaron resguardo tras escuchar múltiples detonaciones./ Captura de pantalla

Las primeras investigaciones apuntan a que un sospechoso habría disparado contra una caseta de seguridad donde se encontraban agentes del Servicio Secreto. Los elementos respondieron al ataque casi de inmediato, lo que derivó en que el presunto agresor perdiera la vida y un transeúnte terminaran lesionados.

I was in the middle of taping on my iPhone for a social video from the White House North Lawn when we heard the shots. It sounded like dozens of gunshots. We were told to sprint to the press briefing room where we are holding now. pic.twitter.com/iqdQwh4soq — Selina Wang (@selinawangtv) May 23, 2026

Autoridades estadounidenses confirmaron que ninguno de los agentes federales resultó herido durante el enfrentamiento. Mientras tanto, periodistas que se encontraban en el Jardín Norte de la Casa Blanca recibieron instrucciones para resguardarse mientras la zona permanecía bajo protocolo de seguridad.

Donald Trump estuvo en la Casa Blanca horas antes del ataque

Horas antes del tiroteo, el portavoz presidencial Steven Cheung informó que el presidente Donald Trump se encontraba dentro de la Casa Blanca alrededor de las 4:00 de la tarde. Sin embargo, hasta ahora no existe confirmación oficial sobre si el mandatario permanecía en el complejo presidencial al momento exacto del ataque.

El operativo de seguridad se mantuvo activo por cerca de una hora y el cierre en los alrededores de la Casa Blanca fue levantado poco antes de las 7:00 p.m.