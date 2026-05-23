FGR cita a declarar a Rubén Rocha Moya por acusaciones de EU

Autoridades mexicanas confirmaron, mediante una ficha informativa, que se abrió una investigación relacionada con la acusación presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, la cual involucra a 10 ciudadanos mexicanos originarios de Sinaloa, entre ellos el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya.

De acuerdo con la información oficial, las personas señaladas fueron citadas para rendir entrevista ante el Ministerio Público de la Federación como parte de las diligencias derivadas del proceso judicial que se desarrolla en Estados Unidos.

Rubén Rocha Moya fue citado por la FGR para rendir declaración tras las acusaciones presentadas en Estados Unidos. / FB: @RochaMoyaR

¿Quiénes son los funcionarios y políticos mencionados en la investigación?

Además de Rocha Moya, en la lista aparecen el senador Enrique Inzunza Cázares, así como Dámaso Castro Zaavedra, Marco Antonio Almanza Avilés, Juan Valenzuela Millán, identificado con el alias “Juanito”, José Antonio Dionisio Hipólito, conocido como “Tornado”, Alberto Jorge Contreras Núñez y Juan de Dios Gámez Mendívil.

La ficha difundida por las autoridades no precisa cuáles son los delitos o cargos específicos que se les atribuyen; sin embargo, puntualiza que todos deberán comparecer en calidad de entrevistados dentro de la carpeta de investigación.

La investigación de la FGR surge luego de los señalamientos que vinculan a funcionarios sinaloenses con presuntos nexos criminales./ RS

¿Por qué Estados Unidos investiga a Rubén Rocha Moya?

Las autoridades de Estados Unidos acusan a Rubén Rocha Moya de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, específicamente con la facción de "Los Chapitos". Se le imputan delitos como colaboración con el narcotráfico, sobornos y protección institucional.