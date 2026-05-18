Congelan cuentas de Rubén Rocha Moya tras acusaciones de EU por narcotráfico

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) confirmó el congelamiento de cuentas bancarias relacionadas con el exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como de otros funcionarios y exfuncionarios señalados por autoridades de Estados Unidos por presuntos nexos con el narcotráfico.

Aunque el comunicado oficial no mencionó directamente al exmandatario sinaloense, más temprano la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que las medidas financieras corresponden al grupo de personas acusadas por fiscales estadounidenses de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

El ex gobernador de Sinaloa es señalado por Estados Unidos de vínculos con el narco/AP

UIF ordenó bloqueo de cuentas

La UIF incorporó a los señalados a la Lista de Personas Bloqueadas, lo que obligó a instituciones financieras mexicanas a suspender operaciones y restringir movimientos bancarios.

Las medidas incluyen: Congelamiento de cuentas

Restricción de operaciones financieras

Bloqueo preventivo de activos

Autoridades aclararon que el procedimiento es una medida preventiva derivada de investigaciones internacionales.

Con base en dichos reportes bancarios llamados LPB 24 Horas, la UIF llevó a cabo la inmovilización preventiva, con el objetivo de proteger la integridad del sistema financiero nacional. La UIF precisa que estas medidas no constituyen una determinación definitiva ni implican la acreditación de responsabilidad alguna, sino acciones preventivas de carácter administrativo”

Estados Unidos acusa nexos con el narcotráfico

El caso se originó luego de acusaciones presentadas por fiscales de Estados Unidos contra funcionarios y exfuncionarios ligados al gobierno de Sinaloa.

Las investigaciones estadounidenses señalan presuntos vínculos con facciones del Cártel de Sinaloa, particularmente relacionadas con “Los Chapitos”.

Entre las personas señaladas aparecen: Rubén Rocha Moya

Exsecretarios estatales

Funcionarios cercanos al gobierno sinaloense

📢 #Comunicado de prensa



La Secretaría de Hacienda, a través de la UIF, informa sobre medidas preventivas de inmovilización de Personas Políticamente Expuestas de Sinaloa.



La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informa que se realizaron adiciones a la Lista de Personas… pic.twitter.com/HHKesBnToA — Hacienda (@Hacienda_Mexico) May 18, 2026

También bloquearon cuentas de familiares

Reportes periodísticos especializados señalaron que las medidas financieras también alcanzaron a familiares del exgobernador, incluidos algunos de sus hijos.

Las investigaciones están relacionadas con presuntas operaciones financieras vinculadas con: Lavado de dinero

Transferencias irregulares

Posibles recursos provenientes del narcotráfico

Hasta el momento, las autoridades mexicanas no han dado a conocer detalles específicos sobre los montos congelados.

Dos exfuncionarios ya se entregaron

En los últimos días, dos exfuncionarios del gobierno de Sinaloa se entregaron voluntariamente a autoridades estadounidenses.

Se trata de: Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad

Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas

Ambos enfrentan investigaciones por presuntos delitos relacionados con tráfico de drogas y vínculos con organizaciones criminales.

Sheinbaum habló sobre los bloqueos

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que instituciones financieras mexicanas aplicaron bloqueos preventivos derivados de las investigaciones internacionales.

La mandataria explicó que los bancos actuaron para evitar sanciones y cumplir con procedimientos relacionados con cooperación financiera internacional.

También reiteró que:

Les pregunté (a la UIF), van a sacar un comunicado en un rato, les pedí que lo sacaran. Fue de una manera preventiva, ahí se va a explicar en el documento, dado que hay una orden de aprehensión en EU contra 10 personas, los bancos de aquí, como tienen relación con los bancos de allá, toman una serie de medidas y de manera automática preventivamente lo hace la UIF. Son mecanismos automáticos que se dan en cualquiera de los casos”

La UIF congeló las cuentas de Rocha Moya y sus colaborados de manera preventiva/Pixabay

FGR mantiene investigaciones abiertas