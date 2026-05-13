Se disparan apuestas sobre futuro de Rubén Rocha Moya tras acusación de EU

La crisis política y judicial que rodea a Rubén Rocha Moya ya cruzó una nueva frontera. El caso del gobernador con licencia de Sinaloa no solamente se mantiene en el terreno político y judicial, ahora también se convirtió en tema de especulación dentro de los mercados digitales de apuestas, donde miles de usuarios comenzaron a pronosticar qué podría ocurrir con el mandatario señalado por autoridades de Estados Unidos por presuntos delitos relacionados con narcotráfico.

La plataforma Polymarket abrió distintos mercados de predicción enfocados específicamente en el futuro inmediato del morenista, incluyendo escenarios como un posible arresto, una eventual extradición a territorio estadounidense o incluso su salida definitiva del gobierno de Sinaloa antes de finalizar mayo de 2026.

La noticia rápidamente comenzó a generar conversación debido a que las apuestas reflejan el enorme impacto político que tuvo la acusación presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el mandatario sinaloense y otros funcionarios ligados presuntamente al Cártel de Sinaloa.

El caso Rocha Moya ahora también se convirtió en tema de especulación dentro de los mercados digitales de apuestas / FB: @RochaMoyaR

Ya apuestan por un posible arresto de Rocha Moya

Uno de los mercados abiertos dentro de Polymarket cuestiona directamente si Rubén Rocha Moya será arrestado antes del próximo 31 de mayo de 2026. De acuerdo con la propia plataforma, este lunes la posibilidad de que el gobernador con licencia sea detenido rondaba el 21 por ciento de probabilidad, mientras el volumen de dinero apostado ya superaba los 12 mil dólares.

Sin embargo, las reglas del mercado dejan claro que la apuesta no se resolverá únicamente por rumores, filtraciones o declaraciones políticas. Para que el resultado sea considerado afirmativo, Rocha Moya tendría que ser detenido formalmente, entregarse ante autoridades o quedar bajo custodia oficial antes de la fecha límite establecida por la plataforma.

Arresto o extradición, son las apuesta que más se juegan sobre el político de Morena / FB: @RochaMoyaR

También existen apuestas sobre extradición

El interés alrededor del caso escaló tanto que Polymarket también habilitó apuestas sobre una posible extradición de Rocha Moya hacia Estados Unidos. En este escenario, las reglas son todavía más estrictas.

La plataforma aclara que no basta con una solicitud diplomática o una orden judicial. Para que el resultado sea válido, el gobernador con licencia tendría que ser físicamente entregado a autoridades estadounidenses o detenido directamente por agentes de ese país.

La situación ha llamado la atención debido a que este tipo de mercados digitales suelen utilizarse para medir percepciones políticas, crisis internacionales o posibles desenlaces de alto impacto mediático.

El premio está hasta en 12 mil pesos para quien adivine el futuro del gobernador con licencia de Sinaloa / FB: @RochaMoyaR

Todo comenzó tras acusación del Departamento de Justicia

El origen de esta ola de especulación se encuentra en la acusación presentada por autoridades estadounidenses contra Rocha Moya y otros funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, a quienes se les señala de colaborar presuntamente con el Cártel de Sinaloa en operaciones relacionadas con tráfico de drogas y armas hacia territorio norteamericano.

Tras darse a conocer la acusación, el político solicitó licencia para separarse temporalmente del cargo como gobernador de Sinaloa, mientras el Congreso estatal designó a Yeraldine Bonilla Valverde como gobernadora interina.

El caso rápidamente escaló al plano diplomático y generó tensión entre México y Estados Unidos.

Un conflicto político ya se hizo todo un juego dentro de las casas digitales de apuestas / FB: @RochaMoyaR

Sheinbaum asegura que no hay elementos para detenerlo

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó recientemente que Rocha Moya continúa en Sinaloa y sostuvo que hasta el momento el gobierno mexicano no cuenta con elementos suficientes que justifiquen una detención urgente con fines de extradición.

Mientras tanto, tanto el mandatario con licencia como los demás señalados han rechazado públicamente las acusaciones en su contra. La Fiscalía General de la República también informó que revisa la información enviada por autoridades estadounidenses relacionada con el caso.

Mercados digitales reflejan incertidumbre política

Aunque las apuestas abiertas en Polymarket no tienen ningún valor jurídico ni representan información oficial, especialistas señalan que sí muestran el nivel de incertidumbre y atención internacional que ha provocado el caso.