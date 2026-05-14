Soberano Jr. y Máscara Dorada unen a la NFL y la lucha libre para promocionar el Mexico City Game 2026

La NFL sorprendió a los aficionados mexicanos con una promoción muy al estilo de la lucha libre para anunciar el Mexico City Game 2026. La liga colaboró con el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) utilizando a Soberano Jr. y Máscara Dorada como protagonistas de un espectacular video grabado en la histórica Arena México.

El anuncio sirvió para confirmar que los San Francisco 49ers enfrentarán a los Minnesota Vikings el próximo 22 de noviembre en el Estadio Banorte, inmueble que volverá a recibir un partido oficial de temporada regular de la NFL después de varios años de ausencia.

No importa si eres rudo o técnico, ¡la lucha que nos espera el 22 de Noviembre en el Estadio Banorte será imperdible! 🏈🇲🇽



¿Vas Vikings o Niners?https://t.co/rYmD0IRVyx



Whether you’re a rudo or técnico, the showdown awaiting us on November 22 at Estadio Banorte will be… pic.twitter.com/MO9HPZ5IuY — NFL México (@nflmx) May 13, 2026

NFL apuesta por la lucha libre mexicana para promocionar su regreso

En el video compartido por NFL México, ambos luchadores aparecen portando los jerseys de los equipos protagonistas del encuentro. Soberano Jr. luce la camiseta número 18 de Justin Jefferson con los Vikings, mientras que Máscara Dorada utiliza el número 85 de George Kittle (mejor amigo de Penta) con los 49ers.

🇲🇽: En esta esquina, con un gran poder y estrellas espectaculares, ¡LOS VIKINGS!



El equipo de Minnesota vendrá a la Ciudad de México a disputar el Mexico City Game 2026 contra San Francisco.



SKOL! 👏🏼



🇺🇸: In this corner, bringing incredible power and spectacular stars… THE… pic.twitter.com/NCBjCvIE1v — NFL México (@nflmx) May 13, 2026

La publicación estuvo acompañada de un mensaje donde la NFL comparó la intensidad del futbol americano con el ambiente de la lucha libre mexicana.

“No importa si eres rudo o técnico, la lucha que nos espera el 22 de noviembre en el Estadio Banorte será imperdible”, publicó la liga en sus redes sociales.

Póster oficial de NFL México del juego entre 49ers y Vikings | NFL

La NFL volverá a México tras cuatro años de ausencia

El Mexico City Game 2026 marcará el regreso de la NFL a territorio mexicano desde 2022, año en el que los San Francisco 49ers derrotaron 38-10 a los Arizona Cardinals en el entonces Estadio Azteca.

La pausa de los partidos en México se debió a las remodelaciones del inmueble rumbo a la Copa del Mundo de 2026, por lo que ahora el renovado Estadio Banorte volverá a recibir uno de los eventos deportivos más importantes del año.