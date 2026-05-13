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NFL apuesta por la cultura chilanga en su regreso a México

NFL apuesta por la cultura chilanga en su regreso a México | NFL
NFL apuesta por la cultura chilanga en su regreso a México | NFL
René Tovar
René Tovar 17:44 - 13 mayo 2026
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La NFL unió dos barrios capitalinos para festejar el regreso de la liga a nuestro país

La NFL busca que su regreso a México vaya más allá del futbol americano y se convierta en una celebración de la cultura chilanga y de los barrios más tradicionales de la Ciudad de México.

A través de distintos elementos visuales y escenarios emblemáticos, la liga pretende resaltar la identidad de la capital del país, tomando como referencia algunas de sus zonas más representativas, entre ellas la Colonia Doctores y Tepito, lugares que forman parte de la esencia urbana y popular de la CDMX.

La NFL regresa a México | CAPTURA
La NFL regresa a México | CAPTURA

Prueba de ello fue el anuncio oficial del “Mexico City Game”, nombre que recibirá por primera vez el partido de la NFL en México, el cual se presentó mediante un video grabado desde la Arena México, recinto histórico ubicado en la Colonia Doctores y considerado uno de los inmuebles más emblemáticos de la lucha libre mexicana.

En el promocional aparecieron los luchadores Máscara Dorada y Soberano Jr., fusionando dos de los espectáculos deportivos más populares entre la afición mexicana. Máscara Dorada portó la camiseta de los 49ers de San Francisco, mientras que Soberano Jr. lució el jersey de los Vikingos de Minnesota, equipos que protagonizarán el encuentro.

NFL anunció el regreso de la NFL con los luchadores | CAPTURA
NFL anunció el regreso de la NFL con los luchadores | CAPTURA

La intención de la NFL es conectar con el público mexicano a través de símbolos, escenarios y expresiones representativas de la vida cotidiana capitalina, dándole un sello auténticamente mexicano a su retorno al país.

El partido se disputará el próximo 22 de noviembre en el Estadio Banorte, en punto de las 7:20 de la noche, dentro de las acciones correspondientes a la Semana 11 de la temporada de la NFL. Además, será histórico al convertirse en el primer Sunday Night Football celebrado fuera de Estados Unidos.

Anuncio oficial de la NFL en México | @nflmx
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