América ya tiene a tres ‘refuerzos’ de cara al Apertura 2026, ¿quiénes son?

América ya prepara el Apertura 2026 luego de haber sido eliminados por Pumas en Cuartos de Final. Apenas acabó el Clausura 2026 para ellos, las Águilas ya sufrieron sus primeras bajas como las de Néstor Araujo, Jonathan Dos Santos o Paulo Victor en el cuerpo técnico. Sin embargo, apenas inicie la pretemporada, hará jugadores que se incorporarán a Coapa de cara al próximo torneo.

Cristian Calderón festeja un gol con Necaxa | IMAGO7

América reportará a pretemporada el próximo 8 de junio. En esa fecha, tres elementos que ya estuvieron en el equipo azulcrema tendrán que presentarse a Coapa, pues su préstamo fuera de las Águilas terminó este semestre. Esta tercia de elementos son Christian Calderón, Emilio Lara y Franco Rossano. Sin embargo, cada uno de ellos tiene un futuro diferente en el conjunto azulcrema.

1. Cristian Calderón (defensa)

Cristian Calderón salió de América después del Clausura 2025, pues se fue cedido al Necaxa por un año. Ese préstamo termina este mismo verano, por lo que ‘Chicote’ tendrá que reportar en Coapa el 8 de junio para que se defina su futuro, el cual apunta a ser en el equipo azulcrema por distintos factores. Sin embargo, aún no hay algo concreto.

La posible salida de Cristian Borja dejaría un espacio en la lateral izquierda. Una de las alternativas para esa posición es Thiago Espinoza, futbolista uruguayo que llegó este Clausura 2026 justo para cubrir la posible baja del lateral colombiano. Ya que Borja se quedó, el charrúa fue banca prácticamente todo el torneo, pero una posible partido al futbol de Arabia Saudita por parte del lateral colombiano cambiaría el panorama.

Ante esto, ‘Chicote’ podría ser considerado por André Jardine en la planeación de cara al Apertura 2026. Cabe recordar que Cristian Calderón ya fue dirigido por el estratega brasileño, pues formó parte del equipo del tricampeonato, pues en los dos últimos torneos fue participe. Ahora, un posible regreso le daría la oportunidad de nuevamente destacarse en las Águilas.

Cristian Calderón en entrenamiento del Tri

2. Emilio Lara (defensa)

Al igual que Christian Calderón, Emilio Lara también se fue cedido a Necaxa; sin embargo, este último lo hizo desde agosto de 2024. Este préstamo con los Rayos termina este verano, por lo que después de dos años tendría que regresar a Coapa para aclarar su situación contractual. Y aunque es una posición que las Águilas necesitan reforzar, luce difícil el panorama para el defensor de 23 años que pueda permanecer en Coapa.

Emilio estuvo desde que André Jardine llegó al América. Incluso, antes de esto su participación en el primer equipo iba en ascenso. Sin embargo, el arribo del estratega brasileño cambió por completo su situación. Desde que André tomó el banquillo azulcrema, Lara prácticamente fue borrado y solamente jugó 12 partidos en un año. Por lo tanto, su necesidad de sumar minutos con su corta edad lo obligaron a salir.

Emilio Lara durante un partido del América

En agosto de 2024 salió a Necaxa, equipo en el que permaneció hasta este torneo y donde disputó 44 partidos con un acumulado de 3 mil 206 minutos. Ahora, tras haber estado dos años en los Rayos, Lara regresará a Coapa para definir su futuro y saber si ahora entra en los planes del cuerpo técnico.

3. Franco Rossano (defensa)

Al igual que los dos anteriores, Franco Rossano también se fue a préstamo con Necaxa. Su cesión fue de un año y también termina este verano. Sin embargo, su futuro tampoco es claro, pues en su posición ahorita está Thiago Espinoza y Christian Borja, más allá de que se dé su salida. Además, el posible regreso de Cristian Calderón también complicaría su estancia en Coapa.

Por posición, da la impresión que o Chicote o Rossano no podrían quedarse, pero la realidad es que en Necaxa ambos jugaron una cantidad similar de partidos. Incluso compartieron cancha en múltiples encuentros. Por lo tanto, al ser mexicanos y aportar profundidad en la plantilla, ambos tienen posibilidades tanto de quedarse como de irse de cara al Apertura 2026.