Erik Lira habla de Cruz Azul en la concentración del Tri: "Charly va a levantar la décima"

Erik Lira confía en que la Selección Mexicana firmará el mejor Mundial en la historia del país y, además, aseguró que Charly Rodríguez será el encargado de levantar la décima estrella de Cruz Azul.

ERIK LIRA MANDA MENSAJE A CHARLY RODRÍGUEZ

El jugador cementero habló sobre el momento que vive su compañero y no dudó en respaldarlo de cara a la búsqueda del ansiado título celeste.

Lira junto a Charly Rodríguez | IMAGO7

“Charly es mi hermano, pero así es el futbol y esto es así. Estoy seguro de que Charly está pensando en el partido de la noche (Cruz Azul vs Chivas), al rato le voy a mandar un mensaje y estoy seguro de que él va a levantar la décima”, comentó.

Lira consideró que el destino tiene preparado un momento especial para Rodríguez y destacó el nivel que ha mostrado en los últimos torneos.

“Entonces por algo pasan las cosas, a él le tocó levantar la décima, estoy seguro de que lo va a hacer y está dando su mejor versión, como siempre lo hace, así que así es esto”, añadió.

Erik Lira con Cruz Azul | MEXSPORT

NO SE SIENTE SEGURO EN EL MUNDIAL

En cuanto a su presente con la Selección Mexicana, el futbolista dejó claro que todavía no se siente seguro de estar en la Copa del Mundo, pese a su buen momento.

“No me siento seguro en el Mundial hasta no estar el 11 de junio cantando el himno”, expresó.

El jugador de Cruz Azul aseguró que trabaja todos los días para ganarse un lugar en el once titular que debutará el 11 de junio ante Sudáfrica, en el partido inaugural de la Copa del Mundo, y afirmó que la meta del plantel es hacer historia con la mejor actuación mundialista que haya tenido México.