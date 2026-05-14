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Futbol

Cruz Azul pierde a dos jugadores para enfrentar a Chivas; Toro Fernández queda fuera

'Toro' Fernández se lamenta durante el Cruz Azul vs LAFC | IMAGO7
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 19:35 - 13 mayo 2026
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La Máquina no contará con el delantero uruguayo ni con Rodarte para el compromiso ante el Rebaño

Cruz Azul tendrá bajas importantes para su próximo compromiso de Ida de las Semifinales ante Chivas. La Máquina dio a conocer que Gabriel ‘Toro’ Fernández no estará disponible para el encuentro, aunque su ausencia sería únicamente por precaución con el objetivo de tenerlo listo para el viaje a Guadalajara.

El delantero uruguayo no apareció en la convocatoria del equipo cementero, situación que rápidamente llamó la atención de los aficionados celestes debido a la importancia del atacante dentro del esquema ofensivo.

Gabriel 'Toro' Fernández, jugador de Cruz Azul, en el duelo ante Chivas en el Clausura 2026 | IMAGO7

Toro Fernández es baja por precaución

De acuerdo con la alineación que dio Carlos Ponce de León, columnista de RÉCORD, la decisión de no convocar al ‘Toro’ Fernández pasa por un tema preventivo, pues en Cruz Azul buscan evitar cualquier riesgo físico y tenerlo en óptimas condiciones para el compromiso de Vuelta en Guadalajara.

La ausencia del atacante representa una baja sensible para La Máquina, especialmente en un duelo importante frente a Chivas, donde el equipo buscará mantener el ritmo competitivo de cara a una posible Final.

Afición de Cruz Azul ante Atlas en la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7
Afición de Cruz Azul ante Atlas en la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

Rodarte tampoco estará disponible ante Chivas

Además de la baja de Toro Fernández, Cruz Azul tampoco podrá contar con Jorge Rodarte, quien no fue convocado debido a que presenta influenza.

El futbolista quedó descartado para el partido mientras continúa recuperándose, por lo que el cuerpo técnico cementero tendrá que ajustar piezas para enfrentar al conjunto rojiblanco.

Jorge Rodarte con Cruz Azul | IMAGO7
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