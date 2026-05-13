¿Lluvia torrencial? Cruz Azul vs Chivas y el pronostico de clima en el Estadio Banorte
Las Semifinales del Clausura 2026 comienzan el día de hoy en la cancha del Estadio Banorte, sin embargo, pese al gran duelo que se vislumbra entre Cruz Azul y Chivas, hay una condicionante que puede afectar el espectáculo y ese es el clima.
Durante los últimos días la capital del país se ha visto afectada por las lluvias torrenciales que se han suscitado y en especial, el sur de la Ciudad de México se ha visto particularmente afectado por las precipitaciones, por lo que todo apunta a que el Estadio Banorte sufra los estragos del clima esta noche de Liguilla.
¿LLOVERÁ EN EL CRUZ AZUL VS CHIVAS?
De acuerdo a reportes meteorológicos del sitio especializado Accuweather, este día miércoles 13 de mayo existen un 85% de probabilidades de lluvia en la alcaldía Coyoacán, punto en el que se encuentra el Estadio Banorte y justo a la hora en la que comienza el encuentro.
El pronostico menciona que la precipitación será de al rededor 3.2 mm (litros de agua por metro cuadrado), lo cual se considera una lluvia moderada, sin embargo, esto puede cambiar y caer una lluvia similar a lo que se ha visto esta semana.
INMEDIACIONES DEL ESTADIO BANORTE INUNDADAS
Un problema que es una realidad son los accesos al inmueble, pues a inicios semana las calles aledañas del Coloso de Santa Úrsula se vieron inundadas justamente por las fuertes lluvias y usuarios de redes sociales denunciaron el mal funcionamiento del drenaje que tiene poco tiempo de haber sido arreglado por las autoridades.
PRUEBA PARA EL MUNDIAL
Esta apunta a ser la primera gran prueba de la nueva cancha del Estadio Azteca, la cual sufrió modificaciones importantes de cara a la Copa del Mundo, las cuales fueron la instalación de un nuevo sistema de drenaje y la cancha híbrida, requisito de la FIFA para albergar la justa mundialista.