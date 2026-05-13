Liga MX cerca de volver a la Copa Libertadores

El futbol mexicano está más cerca que nunca de volver a competir en la élite del continente. Lo que comenzó como un rumor ha tomado fuerza tras revelarse que Televisa ha adquirido los derechos de transmisión de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana para Estados Unidos a partir de 2027, un movimiento estratégico que marca la hoja de ruta para el retorno de los clubes de la Liga MX a los torneos de la CONMEBOL.

El trofeo de la Copa Libertadores | AP

EL REGRESO DE LA LIGA MX A LIBERTADORES VÍA LA TV

De acuerdo con información revelada por Carlos Ponce de León en su columna para RÉCORD, la adquisición de estos derechos no es una simple inversión en contenido, sino la pieza final de un rompecabezas financiero y deportivo. Para que la inversión de la televisora sea rentable en el mercado estadounidense, la presencia de los equipos mexicanos es fundamental para atraer a la audiencia y maximizar los beneficios económicos.

El plan para este retorno comenzó a gestarse hace años. Durante el marco de la Copa del Mundo de Qatar 2022, directivos de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), representantes de Televisa y altos mandos de la Conmebol trazaron las líneas generales para reintegrar a México en la escena sudamericana.

Sin embargo, el principal obstáculo siempre fue la Concacaf. Para obtener "luz verde", se negoció otorgar más espacios y beneficios a los equipos de la confederación del norte, un acuerdo que, según los reportes, ya se ha pactado formalmente para evitar conflictos de intereses entre ambas zonas.

El trofeo de la Copa Libertadores | X: @CONMEBOL

FECHAS IMPORTANTES

Aunque el deseo de la afición es inmediato, la logística y los calendarios internacionales imponen sus propios tiempos. El panorama actual sitúa el regreso oficial en un periodo de transición que se daría entre los años 2027 y 2028. Con la MLS ya alineada a formatos más compatibles con el fútbol mexicano y europeo, la intención es que los torneos de Conmebol adopten un prestigio y ritmo de competencia similar al de la Champions League.

Actualmente, solo resta definir el acomodo final de las fechas en el saturado calendario futbolístico internacional. No obstante, con el respaldo económico de la televisora ya asegurado y los permisos políticos en orden tras las charlas con Concacaf, todo indica que el retorno a la Libertadores es una meta que se conquistará muy pronto.