Esteban Solari reconoce el poderío de Pumas previo a la Semifinal del Clausura 2026

El estratega de Pachuca, Esteban Solari, analizó el inminente duelo contra Pumas en las Semifinales del Clausura 2026, y reconoció la peligrosidad de su rival. Sin embargo, externó la confianza en las fortalezas de su propio equipo para avanzar a la Gran Final de la Liga MX.

En una entrevista con TUDN, Solari describió la serie como un enfrentamiento de fuerzas parejas, donde la intensidad será la protagonista. "La eliminatoria con Pumas es una eliminatoria que para mí es muy equilibrada".

Efraín Juárez y Esteban Solari en la Jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

"Nos enfrentamos dos equipos muy dinámicos, va a ser muy intensa, muy disputada. Me parece que ambos equipos tenemos una identidad bastante clara de juego", afirmó el técnico, quien conoce bien al club de la UNAM, ya que militó en él un año entre 2007 y 2008.

Pachuca no renunciará a su estilo

Solari enfatizó que, a pesar del desafío, Pachuca no renunciará a su estilo ofensivo, especialmente en el partido de ida en casa. "Quizás la responsabilidad al jugar de local siempre va a ser nuestra. Con nuestra gente en casa lo hemos hecho todo el torneo y lo vamos a seguir haciendo, sin importar el rival o la instancia. Vamos a salir a buscar el partido, a ser un equipo como fuimos siempre, presionante, que trata de generar opciones de gol", señaló.

El primer capítulo de esta semifinal se disputará este jueves en el Estadio Hidalgo y la vuelta se jugará en el Estadio Olímpico Universitario. El ganador de esta llave se medirá al vencedor del cruce entre Cruz Azul y Chivas.

¿Cuáles son las fortalezas de Pumas?

El técnico de los Tuzos también detalló las precauciones que deberán tomar para neutralizar el ataque universitario. "Hay que contener a Pumas porque es un equipo muy contundente. Las ocasiones que genera tienen mucha efectividad", advirtió Solari.

Efraín Juárez y Esteban Solari en el Play In del Apertura 2025 de la Liga MX | MEXSPORT

Además, destacó las virtudes ofensivas del conjunto felino. "Tiene dos delanteros que son rápidos, potentes, juegan mucho a la espalda de los defensas y que realmente tenemos que cuidar porque tienen mucha calidad ofensiva. La gente que se incorpora desde el medio campo y su buen juego a balón parado son aspectos a considerar".

Finalmente, Solari subrayó la importancia de sacar ventaja en el primer encuentro, aunque sin perder de vista que la eliminatoria es larga. "Hay que estar muy concentrados a la hora de defender y buscar nuestras oportunidades. Tenemos que aprovechar este primer partido en casa para marcar una diferencia, porque evidentemente una eliminatoria de 180 minutos no podemos pensar que se va a definir en 90", concluyó.

Esteban Solari en el partido de Pachuca contra Pumas en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7