Semifinales del Clausura 2026 serán transmitidos por TV Azteca

La Liguilla del Clausura 2026 ya está en su parte final y cuatro equipos mantienen la esperanza de pelear por el título de Liga MX. Este miércole inicia la actividad de las Semifinales del torneo, las cuales podrán seguirse a través de varias opciones, esto gracias a que TV Azteca, contará con los derechos de transmisión de dos de estos partidos.

Con la eliminación de Tigres en los Cuartos de Final, TV Azteca se quedó sin equipos esto debido que Mazatlán, Puebla, los otros clubes de los que tienen derechos, tampoco lograron instalarse en estas instancias. Sin embargo, la televisora si podrá contar con un par de juegos de Semifinales.

Tigres, en el duelo de Cuartos de Final ante Chivas | IMAGO7

Definidas las llaves de semifinales

Tras los juegos de Cuartos de Final, han quedado definidos los enfrentamientos que decidirán a los finalistas del torneo. Chivas se medirán ante Cruz Azul, mientras que Club Universidad chocará contra el Pachuca en la otra serie.

La actividad la abrirán Cruz Azul y Chivas, quiénes se medirán en el Estadio Banorte este miércoles 13 de mayo. Por su parte Pachuca y Pumas se enfrentarán hasta el jueves en el estadio Hidalgo. Lo partidos de vuelta se llevarán a cabo el sábado 16 y domingo 17 respectivamente.

Pumas defendiendo con todo los ataques de Pachuca | MEXSPORT

Partidos de Azteca

Pese a no contar con los derechos exclusivos par ninguno de los cuatro semifinalistas, TV Azteca si llevará a cabo un par de partidos. El primer encuentro en ser transmitido será el partido de Ida entre Cruz Azul y Chivas. La cobertura estará disponible en Azteca 7, así como en el sitio web y la aplicación de TV Azteca Deportes.

El mismo caso será para el enfrentamiento de Vuelta entre Pumas y Pachuca. Con esto, los Universitarios tendrán al menos dos partidos de local siendo transmitidos por TV Azteca, al incluir el Clásico Capitalino de Cuartos de Final.