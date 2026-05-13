Cruz Azul vs Chivas: ¿La primera cruzazuleada de La Máquina fue a manos de Guadalajara?

La historia de Cruz Azul dentro de las Liguillas del futbol mexicano está llena de episodios dolorosos, pero pocos tan recordados como el Repechaje del Clausura 2003 frente a las Chivas. Aquella serie quedó grabada en la memoria de los aficionados como una de las derrotas más importantes en la historia del club celeste y para muchos representó el origen de la famosa 'cruzazuleada'.

Aunque el término tomó fuerza años después, especialmente tras la Final del Clausura 2013 ante América, numerosos aficionados y analistas consideran que fue aquella eliminatoria contra el Rebaño Sagrado la que realmente inició el estigma que ha perseguido a La Máquina durante más de dos décadas.

América vs Cruz Azul, Final Clausura 2013 | IMAGO7

Cruz Azul tenía la serie prácticamente resuelta ante Chivas

El conjunto dirigido por Enrique Meza llegó al partido de vuelta con una ventaja casi definitiva luego de golear 4-1 al Guadalajara en el Estadio Azul. La Máquina lucía ampliamente superior y parecía tener asegurado su pase a la siguiente ronda del torneo mexicano.

La sensación de tranquilidad aumentó apenas al minuto 1 del encuentro de vuelta, cuando Francisco Palencia convirtió un penal que colocó el marcador global 5-1 a favor de Cruz Azul. En ese momento, Chivas necesitaba cuatro goles para avanzar, un escenario que parecía imposible por la diferencia en el marcador y el poco tiempo transcurrido.

Palencia disputaba el balón en 2003 | MEXSPORT

Sin embargo, el Guadalajara protagonizó una remontada histórica antes de terminar el primer tiempo. Joel 'Tiburón' Sánchez inició la reacción al minuto 14, mientras que Omar Bravo acercó todavía más al Rebaño al 38’. Posteriormente, Johnny García al 44’ y Jair García al 45’ completaron la hazaña rojiblanca en apenas 45 minutos.

El marcador global terminó empatado 5-5, pero Chivas consiguió avanzar gracias a su mejor posición en la tabla general. Casualmente, este criterio de desempate, también podría ayudar al Rebaño en la Eliminatoria que está a punto de comenzar.

¿Fue realmente el inicio de la 'cruzazuleada'?

Aunque muchos consideran que la remontada de Chivas en el Clausura 2003 fue el nacimiento oficial de la 'cruzazuleada', algunos especialistas apuntan a episodios anteriores como el verdadero comienzo del estigma celeste. Uno de los más señalados ocurrió en la Final del Invierno 1999, cuando Pachuca venció a Cruz Azul con gol de oro de Alejandro Glaría en el Estadio Azul.

Miguel Zepeda en acción en el Chivas vs Cruz Azul del Clausura 2003