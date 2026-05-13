Israel López, exfutbolista de Pumas, anticipa la final de Chivas vs Pumas

El exfutbolista mexicano, con paso en equipos como Pumas, Cruz Azul, Chivas y Toluca, Israel López tiene claro su amor por Universidad Nacional, a la que llama su casa a pesar de que la mayoría de sus éxitos en cuanto a títulos fue con Toluca. El ahora analista en FOX One anticipó que la Gran Final del Clausura 2026 será entre los del Pedregal y el conjunto Rojiblanco.

Israel López y sus predicciones en la Liguilla

En entrevista exclusiva para RÉCORD, López puso a sus favoritos en las Semifinales del Clausura 2026, además de dar un análisis de cada equipo según su rendimiento en la primera serie de la Fase Final.

"Hoy en la Liguilla están instituciones muy importantes en el futbol mexicano, varias de las cuales tuve la fortuna de representar como jugador. El partido Pumas-Pachuca me parece parejo; Pachuca sorprendió, especialmente por su fortaleza defensiva y buen equilibrio entre juventud y experiencia. Pumas enfrenta un reto complicado. Por otro lado, Pumas llega como líder y atraviesa un gran momento. La gestión de Efraín Juárez ha sido buena, el equipo destaca por su ofensiva, pero en los últimos partidos mostró deficiencias defensivas que necesitan corregirse para enfrentar a Pachuca.

"También Guadalajara es un serio candidato, pese a las ausencias, por lo demostrado ante Tigres. Cruz Azul cambió de técnico entrando Joel Huiqui; considero que esta serie será pareja y quien cometa menos errores alcanzará la final. Para mí, la final será Pumas-Chivas por la historia y peso de ambos clubes”, compartió López a RÉCORD.

Israel López posa para la cámara de RÉCORD | DANIEL GÁMEZ

¿Le faltó afición a Pumas en el Guard1anes 2020?

El exasistente técnico de Andrés Lillini en Pumas, que también estuvo en la última Final que jugó el conjunto auriazul en el Guard1anes 2020 ante León, comparó a ese equipo con el de Efraín Juárez, y aseguró que a ellos les faltó la afición debido a la pandemia.

"Hay coincidencias en la gestión técnica, tanto con Andrés Lillini como ahora con Efraín Juárez y su cuerpo técnico. El nivel futbolístico alcanzado por algunos jugadores es importante, lo que eleva el desempeño y permite llegar a instancias definitivas. La principal diferencia fue la ausencia de afición en 2020 por la pandemia, lo cual hizo ese torneo atípico y menos disfrutable, ya que el futbol sin público pierde emoción. Ahora, la presencia de la gente pesa mucho y se hace necesaria. Hoy, los cuatro equipos que llegan a la liguilla pasan por un buen momento y muchos jugadores se destacan, lo que vuelve la competencia más atractiva”, mencionó Israel López.

Jugadores de León y Pumas, previo a su duelo en el Guardianes 2020 | IMAGO7

Por último, Israel López confesó que el equipo de sus amores es Pumas, aunque la afición lo relacione con Toluca, donde levantó títulos. El exfutbolista mexicano lamentó no haber conseguido el Campeonato en Universidad Nacional en su oportunidad como jugador y como auxiliar técnico.

"La casa nunca se olvida. Aunque mucha gente me asocia con Toluca por los títulos y el crecimiento futbolístico que obtuve ahí y porque defiendo mucho esa institución, Pumas es muy importante para mí. Es mi casa, donde jugué y trabajé por mucho tiempo. Lamento no haber logrado un título como jugador y haber estado muy cerca de lograrlo como auxiliar o técnico, pero me identifico plenamente con los colores universitarios”, finalizó López.