Henry Martín y Chicharito Hernández sufren de la misma 'maldición' de CU

Henry Martín falló el penalti decisivo en los Cuartos de Final del Clausura 2026 entre América y Pumas. De haberlo anotado, las Águilas pasaban a las Semifinales del futbol mexicano. Sin embargo, la ‘Bomba’ falló la pena máxima y el cuadro azulcrema quedó eliminado. Este error no solamente significó la eliminación de su equipo, sino que también recordó a la falla que Javier Hernández tuvo con Chivas hace menos de un año, también en el Estadio Olímpico Universitario.

Henry Martín, jugador del América | MEXSPORT

SIMILITUDES ENTRE LAS FALLAS DE HENRY Y CHICHA

Esos dos penaltis tuvieron múltiples similitudes. La primera es que ambos se cobraron en el Estadio Olímpico Universitario. Incluso, tanto el de ‘Chicharito’ como el de Henry se tiraron en la misma portería, la cual está colocada en la Cabecera Sur del recinto de Ciudad Universitaria. Aunado a eso, hay más coincidencias dentro los dos cobros.

Ambos fueron en el segundo tiempo de los Cuartos de Final de Vuelta, incluso casi en los mismos minutos. El de Javier Hernández se cobró al 85:08, mientras que el de Henry fue al 86:54. Incluso, los dos delanteros mexicanos tiraron la pena máxima con la pierna derecha y a su lado izquierdo. Además, en ambas eliminatorias el marcador global estaba empatado. Por lo tanto, si anotaban, sus equipos avanzaban a Semifinales.

Javier Hernández apunta a salir de Chivas | MEXSPORT

Cabe resaltar que ese penalti fue la última jugada que Javier Hernández tuvo con Chivas, pues al finalizar ese partido el Rebaño quedó eliminado y posteriormente se anunció la salida de ‘Chicharito’. Asimismo, Henry Martín pudo haber cobrado su última pena máxima con las Águilas, pues más allá de la eliminación del equipo, todo apunta a que la Bomba saldrá este mismo verano de Coapa.

Otra de las coincidencias dentro de estos cobros es lo que vivieron ambos en esos torneos. Por un lado, Javier Hernández se vio desplazado del ataque de Chivas por el protagonismo que tomó Armando González. En cuanto a Henry, con él sucedió algo similar, pues debido a sus lesiones, Patricio Salas fue el encargado de comandar la delantera de las Águilas, al grado de que Martín ya no era titular aún cuando estaba disponible.

Más allá de lo futbolístico, también hay más coincidencias dentro de estos dos penaltis. La primera es el color de camisetas que tenían los porteros. Keylor Navas, arquero de Pumas, portaba una playera color verde al momento de que falló Henry. En la otra pena máxima, Kevin Mier, guardameta de Cruz Azul, con ese mismo color vio la falla de Javier Hernández en ese cobro.

Henry Martín, en el fallo ante Pumas l IMAGO7