América ya tiene sus primeras bajas para el Apertura 2026, ¿quiénes son los que se van?

La eliminación frente a Pumas marcó el cierre del torneo para América, que ya comenzó a tomar decisiones de cara al Apertura 2026. Después de la caída en Cuartos de Final, directivos, jugadores y cuerpo técnico sostuvieron una reunión en Coapa para concluir actividades y definir los primeros movimientos dentro de la institución. Y aunque será hasta el 8 de junio cuando nuevamente reporten en Coapa para la pretemporada, la realidad es que ya hay futbolistas y elementos del cuerpo técnico y directiva que no seguirán el próximo semestre.

Aunque hay jugadores como Henry Martín que apuntan a salir o Jonathan Dos Santos que analiza seriamente su retiro, hay otros que ya tienen definido su futuro fuera de Coapa. Estas decisiones llegaron desde antes de que acabara esta temporada para las Águilas; incluso, algunas ya fueron oficializadas semanas atrás. Sin embargo, hay otros elementos que aunque no se ha anunciado su salida, están prácticamente descartados en América.

Henry Martín, jugador del América | MEXSPORT

Estos son los jugadores

1. Paulo Victor (auxiliar técnico)

Una de las salidas que ya quedó encaminada fue la de Paulo Víctor. El auxiliar de André Jardine dejará el cuerpo técnico de América para tomar de lleno la Selección de Brasil Sub 20 y la Preolímpica, en las cuales será director técnico. Cabe recordar que este anuncio se hizo desde marzo; incluso, Paulo ya dirigió a Brasil Sub 20 en la Fecha FIFA de marzo, pero la Confederación Brasileña de Futbol le permitió a su nuevo estratega terminar el semestre con las Águilas.

Paulo Victor, con apenas 38 años de edad, llegó al futbol mexicano como auxiliar técnico de André Jardine en 2023. En este periodo, Andre y Paulo consiguieron con América el histórico tricampeonato de Liga MX (Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024), además de la Campeones Cup y un Campeón de Campeones.

Paulo Victor con América l Imago7

2. Héctor González Iñárritu (presidente operativo)

Aún le quedan semanas de contrato, pero otra baja que América ya tiene confirmada para el próximo torneo es la de Héctor González Iñárritu, presidente operativo del equipo. Debido a la planeación en Coapa, el directivo dejará su cargo hasta el 30 de julio, fecha en la que se logrará una “transición ordenada” para la nueva administración que estará en Coapa.

Este anuncio oficial se hizo hace dos semanas y aunque no fue con efecto inmediato, en menos de tres meses terminará la gestión de Iñárritu. Dicho mandato de González Iñárritu inició en junio de 2022 y finalizará este 30 de julio, ya que con la llegada de Ferran Reverter, quien es el nuevo CEO de América, la reestructuración en este rubro es parte esencial en Coapa de cara a este nuevo proyecto.

Héctor González Iñárritu no tendrá más su puesto | Imago7

3. Ralph Orquin (defensa)

Después de brillar en Bravos, Ralph Orquin regresó al América y apuntaba a ser un jugador importante. Sin embargo, su sueño de jugar en Europa ‘provocó’ que las Águilas lo borraran durante todo el Clausura 2026. Así, tras meses sin actividad, el defensor mexicano está por terminar su estancia en el equipo de Coapa para buscar dar un salto al futbol europeo. Cabe recordar que Ralph se negó a firmar una renovación de contrato a principios de este torneo.

Está decisión la tomó ya que su objetivo es jugar en el futbol de Europa; incluso, en febrero sacó su pasaporte europeo para tener más facilidades de dar el salto al Viejo Continente. Sin embargo, al no extender su contrato, en América se decidió por borrarlo, no tomarlo en cuenta en el primer equipo y relegarlo a la categoría Sub 21, en donde no tuvo actividad este torneo. Así, con su contrato finalizado, su estancia en Coapa no terminará de la mejor forma.

Ralph Orquin quiere marcharse de América | IMAGO 7

4. Néstor Araujo (defensa)

Otro jugador que finalizó su vínculo contractual fue Néstor Araujo. El zaguero quedará libre para negociar con cualquier club, ya que termina contrato con las Águilas en junio y no se le ofreció ninguna renovación. Incluso, el defensor mexicano también estuvo borrado del primer equipo desde hace más de un año.

Araujo disputó su penúltimo partido con América en los Cuartos de Final de la CONCACAF Champions Cup de 2025 ante Cruz Azul. Tras haber cometido un error que le costó la eliminación a las Águilas, Néstor no volvió a ser tomado en cuenta. 15 meses después, el defensor jugó nuevamente un partido, el cual fue este pasado domingo ante Pumas en los 4tos de Final de Vuelta; André Jardine lo metió como emergente para un posible remate de cabeza en el área rival, pero no funcionó.

Néstor Araujo | IMAGO7

Jonathan Dos Santos se retira?

5. Jonathan Dos Santos (mediocampista)

Tras haber llegado al América en 2022, Jonathan Dos Santos pondrá fin a su estancia en Coapa. Ya con su contrato finalizado y sin ofertas de renovación, el mediocampista mexicano no solo terminará su paso por las Águilas, sino que también analiza seriamente su retiro. Esta no es la primera vez que se plantea esta opción, pues hace un año tuvo las mismas dudas, pero logró extender su carrera con América. Sin embargo, al ya no seguir en Coapa, su carrera futbolística podría terminar.