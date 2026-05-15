¡Terminó caliente! Jugadoras de Rayadas y América protagonizaron bronca en la Final de ida

Se calentaron los ánimos en la Sultana del Norte. Rayadas de Monterrey aprovechó la localía y tomó la mínima ventaja en la Final del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil contra America. Sin embargo, lo que había sido un partido atractivo terminó manchado por un conato de bronca entre las jugadoras.

Fue poco antes del final de los 90 minutos que, en la disputa en la banda izquierda, Samantha Simental -que ingresó de cambio en la segunda mitad- se encaró con Scarlett Camberos. Esto provocó la reacción de jugadoras de ambos clubes, que se involucraron en una serie de empujones y jaloneos.

Jugadoras de Rayadas y América en conato de bronca en la Final de la Liga MX Femenil | MEXSPORT

¿Qué pasó entre Rayadas y América?

Durante el trámite general del partido, la Pandilla fue superior, a pesar de lo cual solo se adelantaron por un gol en el primer tiempo gracias a Alice Soto. Mientras que las Águilas no supieron aprovechar las pocas oportunidades que tuvieron.

Para la segunda mitad, fue más evidente que Amandine Miquel le ganó la partida a Ángel Villacampa, que se quedó sin soluciones para buscar el empate. A pesar de ello, las jugadoras azulcremas pelearon hasta el final, lo que provocó una elevación en los ánimos y las revoluciones.

Jugadoras de Rayadas y América en conato de bronca en la Final de la Liga MX Femenil | IMAGO 7

En ese contexto, cuando al minuto 87, Camberos y Simental disputaron un balón por la banda izquierda, la atacante azulcrema se encaró con la zaguera regia. Al no controlar el balón, Scarlett no pudo contener la frustración y manoteo con la Samantha, además que ambas se encararon.

La central Ana Paola Hernández y la cuarta árbitra María Fernanda Márquez de inmediato se acercaron a separar a las jugadoras, que no continuaron su conflicto. El problema estuvo en que Geyse llegó a empujar a Simental, por lo que más jugadoras de Rayadas se acercaron para separarla.

Sam Simental y Scarlett Camberos en la Final de ida entre Rayadas y América en la Liga MX Femenil | MEXSPORT

Daiane Limeira confrontó a su compatriota, lo que a su vez provocó la molestia de Irene Guerrero que encaró a la defensa de Rayadas, mientras que Diana García y Nicole Pérez trataron de calmar a las jugadoras de ambos equipos.

En medio de los empujones llegaron los dos asistentes e incluso el abanderado Mario Edson Barrera le hizo a Guerrero la seña de que mantuviera la cabeza fría. Con todo ello, Camberos y Simental volvieron a confrontarse, por lo que la bronca se prolongó y Gaby García también llegó a empujar a las rivales.

¡Se estaba armando el traka-traka! Se calentaron los ánimos entre Scarlett y Simental 😲🫣#EllasEnViX pic.twitter.com/JcPxbBC6Ut — TUDN MEX (@TUDNMEX) May 15, 2026

Amonestadas Camberos y Simental