¡Una de tantas! La final que Rayadas le arrebató a América
Rayadas y América forman parte de los equipos más grandes de la Liga MX Femenil, en este Clausura 2026 se vuelven a encontrar en una final pero este encuentro tiene varios fantasmas del pasado, tanto para Monterrey y para las Águilas.
Consideradas una de las más grandes rivalidades en la Liga MX Femenil, las regiomontanas y las azulcremas tienen una final y una eliminación que recordar, que puede perjudicar o aumentar su rendimiento en la cancha, las fechas por recordar son la Final de Vuelta del Clausura 2024 y los Cuartos de Final de Apertura 2025.
Final de Vuelta Clausura 2024
En el partido de ida, América llevaba la ventaja 1-0 ante las Rayadas. Llevando la ventaja en la la Final de Vuelta, las azulcremas acariciaban el título antes del minuto 96, con un empate 1-1 y manteniendo el global 2-1, pero en el tiempo de compensación en la ultima jugada de peligro, tras un tiro de esquina la mediocampista Aurélie Kaci saltó con los brazos levantados e impactó el balón con la mano dentro del área, otorgándole a las Rayadas la oportunidad de empatar el marcador.
La capitana Rebeca Bernal cobró el penal de manera satisfactoria en el minuto 101, empujando el encuentro a penales, gracias al error de Kaci en el minuto 96 las Rayadas lograron quitarle al América la oportunidad del campeonato y Monterrey logró coronarse en su propia casa con una remontada espectacular.
Cuartos de Final Apertura 2025
En una eliminación bastante dolorosa para Monterrey pues al conseguir el empate en el Partido de Ida, el conjunto azulcrema logro cerrar su pase a semifinales con un marcador de vuelta de 5-0, eliminando a las Rayadas tras ser goleadas en el global 6-1. El partido de vuelta fue controlado por las Águilas, después de las expulsiones que sufrieron las regiomontanas.
A pesar del campeonato arrebatado en 2024, las Rayadas no han logrado volverle a ganar al América, pero las Águilas han sufrido una racha de perder 5 finales y 3 han sido seguidas, lo que deja esta final con expectativas bastante altas para la liga, sabiendo que el encuentro estará cerrado por la rivalidad que tienen estas dos grandes del futbol femenil.