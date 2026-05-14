¡Una de tantas! La final que Rayadas le arrebató a América

Rayadas y América forman parte de los equipos más grandes de la Liga MX Femenil, en este Clausura 2026 se vuelven a encontrar en una final pero este encuentro tiene varios fantasmas del pasado, tanto para Monterrey y para las Águilas.

Consideradas una de las más grandes rivalidades en la Liga MX Femenil, las regiomontanas y las azulcremas tienen una final y una eliminación que recordar, que puede perjudicar o aumentar su rendimiento en la cancha, las fechas por recordar son la Final de Vuelta del Clausura 2024 y los Cuartos de Final de Apertura 2025.

Rayadas Clausura 2024 l MEXSPORT

Final de Vuelta Clausura 2024

En el partido de ida, América llevaba la ventaja 1-0 ante las Rayadas. Llevando la ventaja en la la Final de Vuelta, las azulcremas acariciaban el título antes del minuto 96, con un empate 1-1 y manteniendo el global 2-1, pero en el tiempo de compensación en la ultima jugada de peligro, tras un tiro de esquina la mediocampista Aurélie Kaci saltó con los brazos levantados e impactó el balón con la mano dentro del área, otorgándole a las Rayadas la oportunidad de empatar el marcador.

La capitana Rebeca Bernal cobró el penal de manera satisfactoria en el minuto 101, empujando el encuentro a penales, gracias al error de Kaci en el minuto 96 las Rayadas lograron quitarle al América la oportunidad del campeonato y Monterrey logró coronarse en su propia casa con una remontada espectacular.

Final Rayadas vs América l MEXSPORT

Cuartos de Final Apertura 2025

En una eliminación bastante dolorosa para Monterrey pues al conseguir el empate en el Partido de Ida, el conjunto azulcrema logro cerrar su pase a semifinales con un marcador de vuelta de 5-0, eliminando a las Rayadas tras ser goleadas en el global 6-1. El partido de vuelta fue controlado por las Águilas, después de las expulsiones que sufrieron las regiomontanas.