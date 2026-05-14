Premier League: ¿Cuándo y dónde ver Aston Villa vs Liverpool?
El Aston Villa y Liverpool se verán las caras una última vez en esta temporada, el cual se llevará a cabo el próximo 15 de mayo de 2026 a las 13:00 horas. Este compromiso, correspondiente a la Jornada 37 de la Premier League, teniendo como escenario el Villa Park Stadium y contará con el arbitraje de Chris Kavanagh, duelo directo por puestos de Champions.
Aston Villa llega a este compromiso tras una serie de resultados mixtos en sus últimas cinco presentaciones, acumulando una victoria, un empate y tres derrotas. En su partido más reciente, igualó ante el Burnley (2-2), habiendo logrado previamente una contundente victoria en la Liga Europa frente al Nottingham Forest (4-0). Sin embargo, sufrió caídas ante el Tottenham Hotspur (1-2), nuevamente contra el Nottingham Forest (1-0) y ante el Fulham (1-0), sumando un total de 8 goles a favor y 5 en contra en este periodo. Por su parte, Liverpool registra dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros, destacando su reciente empate frente al Chelsea (1-1) y una derrota en un vibrante partido contra el Manchester United (3-2). Previamente, el conjunto de Anfield venció al Crystal Palace (3-1) y al Everton (1-2), tras haber caído en la Champions League ante el Paris Saint Germain (0-2), con un balance de 8 goles anotados y 8 recibidos. Ambos equipos buscan sumar puntos vitales en esta etapa de la temporada para consolidar sus aspiraciones en la tabla de posiciones.
El registro histórico reciente entre ambos clubes muestra un dominio del Liverpool, que ha logrado 3 victorias y 2 empates en los últimos cinco enfrentamientos, sin conocer la derrota ante este rival en dicho periodo. El encuentro más cercano se produjo el 1 de noviembre de 2025, donde el equipo de Anfield se impuso con un marcador de 2-0. Otros resultados destacados incluyen dos empates de alta intensidad en el Villa Park Stadium, con marcadores de 2-2 en febrero de 2025 y 3:3 en mayo de 2024, lo que subraya la competitividad de estos duelos cuando se juegan en territorio de los "Villanos".
¿Cuándo y dónde ver el Aston Villa vs Liverpool?
FECHA: Viernes 15 de mayo
HORA: 13:00 (hora centro de México)
LUGAR: Villa park, Birmingham, Inglaterra
TRANSMISIÓN: FOXONE