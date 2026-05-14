Premier League: ¿Cuándo y dónde ver Aston Villa vs Liverpool?

El Aston Villa y Liverpool se verán las caras una última vez en esta temporada, el cual se llevará a cabo el próximo 15 de mayo de 2026 a las 13:00 horas. Este compromiso, correspondiente a la Jornada 37 de la Premier League, teniendo como escenario el Villa Park Stadium y contará con el arbitraje de Chris Kavanagh, duelo directo por puestos de Champions.

Aston Villa, en Europa League | AP

Aston Villa llega a este compromiso tras una serie de resultados mixtos en sus últimas cinco presentaciones, acumulando una victoria, un empate y tres derrotas. En su partido más reciente, igualó ante el Burnley (2-2), habiendo logrado previamente una contundente victoria en la Liga Europa frente al Nottingham Forest (4-0). Sin embargo, sufrió caídas ante el Tottenham Hotspur (1-2), nuevamente contra el Nottingham Forest (1-0) y ante el Fulham (1-0), sumando un total de 8 goles a favor y 5 en contra en este periodo. Por su parte, Liverpool registra dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros, destacando su reciente empate frente al Chelsea (1-1) y una derrota en un vibrante partido contra el Manchester United (3-2). Previamente, el conjunto de Anfield venció al Crystal Palace (3-1) y al Everton (1-2), tras haber caído en la Champions League ante el Paris Saint Germain (0-2), con un balance de 8 goles anotados y 8 recibidos. Ambos equipos buscan sumar puntos vitales en esta etapa de la temporada para consolidar sus aspiraciones en la tabla de posiciones.

Ryan Gravenberch, del Liverpool, en festejo ante Chelsea | AP

El registro histórico reciente entre ambos clubes muestra un dominio del Liverpool, que ha logrado 3 victorias y 2 empates en los últimos cinco enfrentamientos, sin conocer la derrota ante este rival en dicho periodo. El encuentro más cercano se produjo el 1 de noviembre de 2025, donde el equipo de Anfield se impuso con un marcador de 2-0. Otros resultados destacados incluyen dos empates de alta intensidad en el Villa Park Stadium, con marcadores de 2-2 en febrero de 2025 y 3:3 en mayo de 2024, lo que subraya la competitividad de estos duelos cuando se juegan en territorio de los "Villanos".

Aston Villa, en Europa League | AP

¿Cuándo y dónde ver el Aston Villa vs Liverpool?

FECHA: Viernes 15 de mayo

HORA: 13:00 (hora centro de México)

LUGAR: Villa park, Birmingham, Inglaterra

TRANSMISIÓN: FOXONE