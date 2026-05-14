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Futbol

¡Goleador! Julián Quiñones marcó su gol 30

Julián Quiñones tra snotar con Al-Qadisiya | x:@ Alqadsiah
Aldo Martínez
Aldo Martínez 13:38 - 14 mayo 2026
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El delantero mexicano se acercó nuevamente a la punta del campeonato de goleo

La Saudi Pro League está cada vez más cerca de llegar a su final. Sin embargo, la pelea por el campeonato de goleo individual permanece ‘activa’, pues no solo Cristiano Ronaldo busca hacerse de ese reconocimiento , ya que delante de él aun están en la lucha Ivan Toney y el mexicano, Julián Quiñones.

Julián Quiñones | X: @AlQadsiahEN

Gol y a la pelea en la tabla

Durante la Jornada 33 del campeonato en Medio Oriente, Al-Qadisiya se enfrentó al Al-Hazm Rass, donde el mexicao saltó al terreno de juego como parte del 11 título del cuadro que dirige Brendan Rodgers.

La ‘Pantera’ no solo fue titular, sino que volvió a aparecer en el marcador. Quiñones marcó el primer y único gol del primer tiempo, todo gracias a recibir un pase con el marco vacío por parte de Musab Al-Juwayr.

Julián Quiñones a punto de hacer un tiro libre l INSTA: @julianquinones33

Tras el gol del mexicano el equipo se colocó momentáneamente en el cuarto lugar del campeonato saudi con 74 puntos, solo un punto debajo del Al-Ahli con 75 y a cuatro puntos del segundo lugar, por lo que el cierre de la temporada promete muchas emociones. 

Julián Quiñones | X: @AlQadsiahEN

¿Cómo marcha el goleo individual?

A solo cuatro jornadas de cerrar el torneo, Julián Quiñones se mantiene como el segundo mejor anotador del torneo, contando con 30 unidades, además de ser el mejor mexocano en cuanto a romper redes se trata, pues en 67 partido suma ya 60 anotaciones, lo mejore números de un atacante previo a la Copa del Mundo.

Delante de Julián está Ivan Toney, quien suma 31 anotaciones y es el actual líder. Quiñones y CR7 siguen en fila con 30 y 29 tantos respectivamente, por lo que el cierre promete estar lleno de goles y muchas emociones. 

Gol de Quiñones en la Saudi Pro League | x:@Alqadsiah
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