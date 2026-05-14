¿El ajolote es la mascota oficial del Mundial 2026? El IMPI aclara todo

El ajolote se convirtió en una de las imágenes más virales rumbo al Mundial 2026 en México. Su presencia en campañas del Gobierno de la Ciudad de México, el nuevo Tren Ligero “El Ajolote” y la aparición de “Ajologol” como figura promocional generaron confusión entre aficionados que comenzaron a preguntarse si este simpático anfibio sería una de las mascotas oficiales de la Copa del Mundo.

Sin embargo, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) aclaró finalmente cuál es el verdadero papel del ajolote dentro de la identidad visual de la Ciudad de México para el torneo organizado por FIFA.

Fue Carolina Pérez Luna, directora divisional de Protección a la Propiedad Intelectual en el IMPI, quien explicó en entrevista con Ciro Gómez Leyva que el ajolote no está reconocido oficialmente como mascota mundialista y únicamente forma parte de la imagen institucional impulsada por el Gobierno capitalino.

El Ajologol se encuentra promocionando el próximo Mundial en la CDMX / Especial

El ajolote no es mascota oficial del Mundial 2026

Durante la entrevista, la funcionaria precisó que la FIFA ya tiene registradas oficialmente las mascotas y marcas autorizadas para el Mundial 2026, por lo que cualquier otro personaje o símbolo no forma parte de la identidad oficial del torneo.

"Para el Mundial sólo están registradas 357 marcas ante la FIFA, las únicas que se pueden utilizar. El ajolote es parte de la imagen del Gobierno de la Ciudad de México, no es mascota oficial. La FIFA tiene registradas, evidentemente, como mascotas del mundial sólo a Maple (Canadá), Zayu (México) y Clutch (Estados Unidos). El ajolote es un símbolo de identidad que la Ciudad de México ha adoptado, actualmente no es una marca como tal, si quisieran registrarla podrían, pero para los eventos de la FIFA no estaría identificado como una mascota mundialista".

Con estas declaraciones, el IMPI dejó claro que el famoso ajolote no forma parte del grupo oficial de personajes autorizados directamente por FIFA para representar el Mundial.

El IMPI afirma que la mascota de la Ciudad de México no es reconocida por la FIFA / Redes Sociales

¿El ajolote podrá aparecer dentro de los estadios?

Otro de los temas que más llamó la atención entre aficionados fue si “Ajologol”, personaje impulsado por la CDMX, tendría acceso o presencia dentro de los estadios mexicanos durante la Copa del Mundo. Sobre ello, Pérez Luna explicó que únicamente los símbolos acreditados por FIFA pueden integrarse formalmente a los eventos oficiales del Mundial.

"No es un tema de exclusión, más bien FIFA sólo tiene las acreditaciones para sus mascotas oficiales, cualquier otro símbolo no estaría integrado en los juegos del mundial".

Esto significa que, aunque el ajolote se convirtió en una imagen muy popular dentro de la estrategia turística y cultural de la Ciudad de México, no aparecería como mascota oficial en actividades organizadas directamente por FIFA dentro de los encuentros mundialistas.

El ajolote se ha convertido en un símbolo del Gobierno capitalino, pero hasta ahí / Especial

El ajolote se convirtió en símbolo de la CDMX

Aunque no sea mascota oficial del Mundial 2026, el ajolote sí se ha consolidado como uno de los símbolos más fuertes de identidad para la capital mexicana. Su popularidad explotó desde 2021, especialmente tras la aparición de “Gorda”, un ajolote del museo Axolotitlán, durante el lanzamiento del nuevo billete de 50 pesos.

Posteriormente, bajo la administración de Clara Brugada, el anfibio comenzó a aparecer en campañas oficiales, proyectos de movilidad y estrategias visuales relacionadas con la Copa del Mundo.

La imagen del ajolote también fue utilizada recientemente para nombrar al nuevo Tren Ligero “El Ajolote”, además de integrarse en distintas campañas urbanas y promocionales de la Ciudad de México.

El anfibio solo está para promocionar el ambiente mundialista de futbol en la capital del país / Especial

¿Quién es “Ajologol”?

En medio del entusiasmo mundialista, el Gobierno de la CDMX presentó recientemente a “Ajologol”, personaje inspirado en el ajolote y diseñado como mascota representativa de la capital rumbo al Mundial 2026.

La intención es utilizarlo como emblema turístico, cultural y urbano de la ciudad durante los próximos eventos relacionados con la Copa del Mundo. El personaje representa conceptos como resiliencia, transformación y orgullo capitalino, elementos que el gobierno local busca proyectar internacionalmente durante el torneo.