Mundial CDMX 2026: así serán los nuevos trenes “Ajolote” que llevarán a miles de aficionados

La Ciudad de México ya comenzó oficialmente su transformación rumbo al Mundial 2026 y una de las apuestas más ambiciosas para la movilidad será el renovado Tren Ligero “El Ajolote”, un sistema modernizado que promete transportar a miles de aficionados hacia la zona sur de la capital durante la Copa del Mundo.

Con nuevos convoyes eléctricos, estaciones remodeladas, menor tiempo de espera y capacidad para movilizar hasta 250 mil personas al día, el Gobierno capitalino presentó una de las obras más importantes de infraestructura rumbo al evento internacional que tendrá como sedes a Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

El Tren Ligero “El Ajolote” fue inaugurado por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada / FB: @ClaraBrugadaM

Pero más allá de la modernización tecnológica, lo que más llamó la atención fue el nuevo nombre del sistema: “El Ajolote”, inspirado en una de las especies más emblemáticas y queridas de México.

Sí, el mismo animalito adorable que conquistó internet y que además se encuentra en peligro crítico de extinción ahora será la imagen oficial del nuevo Tren Ligero de la capital.

El medio de transporte llegará de Tasqueña hasta Xochimilco / FB: @ClaraBrugadaM

¿Por qué se llama “El Ajolote”?

La nueva identidad del Tren Ligero está inspirada en el Ambystoma mexicanum, mejor conocido como ajolote de Xochimilco, una especie endémica del sur de la Ciudad de México que posee una impresionante capacidad de regeneración.

El ajolote puede regenerar extremidades, órganos e incluso partes del cerebro, motivo por el que se convirtió en símbolo científico, ambiental y cultural de México.

Actualmente, la especie enfrenta una situación crítica debido a: Contaminación de canales

Urbanización

Pérdida de hábitat

Especies invasoras

La nueva identidad del Tren Ligero está inspirada en el ajolote de Xochimilco / FB: @ClaraBrugadaM

Por ello, el Gobierno capitalino decidió convertirlo en el emblema de esta nueva etapa del transporte público.

Clara Brugada presenta la nueva era del Tren Ligero

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó la entrega oficial de la modernización integral del Tren Ligero, proyecto que tuvo una inversión cercana a los 2 mil 400 millones de pesos.

“Quiero decir que esta obra no se va con el Mundial; esta obra se queda como todas las obras que estamos haciendo en beneficio permanente para la población de la Ciudad de México. Sólo aprovechamos el mundial para acelerar las obras que nos habíamos propuesto llevar a cabo. Y hoy estamos cumpliendo”, expresó.

La mandataria capitalina explicó que la obra busca mejorar la movilidad de habitantes de Tlalpan, Coyoacán y Xochimilco, además de facilitar el traslado de miles de turistas durante la Copa Mundial de Futbol.

El proyecto que tuvo una inversión cercana a los 2 mil 400 millones de pesos / FB: @ClaraBrugadaM

Así serán los nuevos trenes del Mundial 2026

La nueva flota contará con 17 convoyes eléctricos de última generación, lo que permitirá duplicar la capacidad de usuarios transportados diariamente. Actualmente el sistema mueve alrededor de 130 mil pasajeros, pero con la modernización alcanzará hasta 250 mil personas al día.

Cada tren tendrá capacidad para transportar hasta 750 pasajeros y contará con: Doble cabina articulada

Videovigilancia

Sistemas de comunicación interna

Accesibilidad universal

Frenado regenerativo para reducir consumo energético

Además, las nuevas unidades fueron fabricadas en China y tendrán una vida útil aproximada de 30 años.

Todos los cambios son para darle una nueva imagen a las inmediaciones del Estadio Azteca / FB: @ClaraBrugadaM

Menos tiempo de espera y estaciones renovadas

Otro de los cambios importantes será la reducción en tiempos de espera. Actualmente, el trayecto entre Taxqueña y Xochimilco puede superar los 40 minutos en horas pico. Con la modernización: La frecuencia pasará de 6 a 4 minutos inicialmente

Posteriormente llegará hasta 3 minutos entre trenes

También fueron intervenidas 17 de las 18 estaciones del sistema, donde se realizaron trabajos de: Iluminación

Instalaciones eléctricas

Rehabilitación de andenes

Cambio de pisos

Nuevas cubiertas

Guías podotáctiles

Incluso se modernizó el CETRAM Taxqueña y se construirá un biciestacionamiento con espacio para más de 200 bicicletas.

“Restituir tiempo de vida”: el objetivo del proyecto

Clara Brugada aseguró que uno de los principales objetivos de esta obra es combatir la llamada “pobreza de tiempo”, es decir, las largas horas que miles de capitalinos pasan diariamente en traslados.

“Significa restituir horas para abrazar a los hijos, para descansar, para estudiar o simplemente para vivir tranquilo”.

La mandataria destacó que el proyecto forma parte de la estrategia de electromovilidad de la ciudad y defendió la idea de “ajolotizar” la capital.