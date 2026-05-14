“No hay prisa por renovarlo”: Florentino Pérez habla sobre el futuro de Vinicius en Real Madrid

Florentino Pérez volvió a generar conversación en el futbol después de hablar sobre el futuro de Vinicius Jr. Durante una entrevista exclusiva con Josep Pedrerol para El Chiringuito, el presidente del Real Madrid fue cuestionado sobre la continuidad del atacante brasileño y las negociaciones para extender su contrato.

😱 "¿VINICIUS? NO HAY PRISA por RENOVARLE".



FLORENTINO habla del brasileño con @jpedrerol en #FlorentinoLaSexta. pic.twitter.com/PF4vI2Clp7 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 13, 2026

Lejos de mostrar preocupación, Florentino dejó claro que el club sigue confiando plenamente en el futbolista, aunque reconoció que las conversaciones para renovar todavía no son prioridad inmediata.

Florentino Pérez llena de elogios a Vinicius

Al ser cuestionado sobre si cuenta con Vinicius para el futuro del Real Madrid, Florentino no dudó en destacar la importancia del brasileño dentro de los éxitos recientes del club.

Para mí, Vinicius me parece uno de los grandes jugadores que tiene el Madrid. Yo creo que las dos últimas Copas de Europa las ganó él

Las palabras del presidente llegan en medio de rumores sobre posibles ofertas millonarias desde Arabia Saudita y las especulaciones sobre el futuro del atacante brasileño.

Vinicius Jr. celebra su gol | AP

“No hay prisa”: Real Madrid mantiene calma por la renovación

Florentino Pérez también reveló que la renovación contractual de Vinicius todavía está pendiente, aunque dejó claro que dentro del club no existe urgencia por cerrar el acuerdo de inmediato.

Florentino Pérez, presidente de Real Madrid, en conferencia de prensa | AP

La negociación está pendiente. No hay prisa por renovarlo, vamos a terminar esta temporada y ya queda toda la temporada para hablar

Con estas declaraciones, Florentino buscó transmitir tranquilidad respecto al futuro de una de las máximas figuras del conjunto blanco, dejando claro que el club sigue considerando a Vinicius como pieza clave para los próximos años.