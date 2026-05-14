Florentino Pérez explota por el caso Negreira: 'Es la mayor corrupción en la historia'

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, volvió a lanzar fuertes declaraciones contra el Barcelona. Tan sólo un día después de explotar por el caso durante una rueda de prensa realizada en el contexto de la convocatoria a elecciones, el directivo volvió a hablar sobre el Caso Negreira, ahora en una entrevista.

El dirigente madridista se refirió directamente a una investigación judicial que involucra al conjunto blaugrana por presuntos pagos realizados entre 2001 y 2018 a empresas relacionadas con José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros en España.

Pese a que la investigación lleva más de tres años, el juicio sigue en activo y no se han encontrado pruebas sobre una posible ayuda arbitral a favor del cuadro culé tal y como lo ha comentado el directivo merengue.

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid | X: @RealMadrid

Se lanza contra el Barcelona

Durante su intervención en la conferencia de prensa, Pérez aseguró que el club merengue prepara documentación para presentar ante la UEFA y sostuvo que no dejarán de insistir en el tema. Ya durante la entrevista afirmó que en LaLiga son los únicos que se mantienen insistiendo.

“Estamos preparando un dosier de 500 páginas que presentaremos a la UEFA. Aunque el presidente de los árbitros diga que debemos olvidarlo, no lo haremos. El Caso Negreira es el mayor caso de corrupción en la historia del futbol”, afirmó el mandatario del Real Madrid el pasado martes.

Un día más tarde, durante la entrevista, el directivo español comento "Le he hablado (con Aleksander Čeferin) y sabe que lo vamos a presentar el año que viene... Me he enterado cuando se ha abierto el proceso judicial y los primeros que nos personamos, y únicos, es el Real Madrid".

Florentino Pérez encabeza el mensaje de Navidad | AP

Cuestiona la integridad de LaLiga

Pérez no sólo se lanzó en contra del Barcelona, sino que también cuestionó la integridad de la Liga por no mantener una investigación más intensa contra el conjunto blaugrana. De hecho, el directivo aseguró que la institución ahora es 'cómplice' del Barcelona.

"Luego la liga es cómplice de esa cosa, porque no dicen nada. Y luego el presidente del comité de árbitro sabe lo que dice. Bueno, hay que olvidarlo, que eso ya ha pasado hace mucho tiempo... Pero si el mundo está esperando que se resuelva el mayor caso de corrupción en el futbol y en la historia del futbol en el mundo... Es una corrupción sistémica, que dijo el juez instructor.. Y la liga se persona y no dice nada"

Florentino Pérez insiste en la presión sobre Barcelona | MexSport

Además de insistir en el tema arbitral, Florentino Pérez aseguró que el Real Madrid habría sido perjudicado en distintas competiciones a lo largo de los años. El dirigente mencionó tanto torneos nacionales como internacionales y aseguró que el club cuenta con material audiovisual para respaldar sus señalamientos.

“Solo he ganado siete Champions y siete Ligas, pero podría haber ganado 14. Las otras me las han robado”, declaró Pérez durante la comparecencia. También afirmó que el club elaboró un video con presuntas decisiones arbitrales que habrían afectado al equipo durante la temporada.

Barcelona responde a las declaraciones de Florentino Pérez

La respuesta del Barcelona no tardó en llegar. A través de un comunicado oficial, la institución catalana informó que su departamento jurídico revisará las declaraciones realizadas por el presidente madridista.

“Informamos que nuestro departamento legal está estudiando detenidamente las manifestaciones y acusaciones de Florentino Pérez. Se informará adecuadamente sobre las posiciones y decisiones que se adopten cuando se considere oportuno”, señaló el club blaugrana.