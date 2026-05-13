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Futbol

¡Alavés abolla la corona! Barcelona deja escapar récord de los 100 puntos

Deportivo Alavés vs Barcelona | AP
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 16:22 - 13 mayo 2026
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El vigente campeón de LaLiga pierde en su primera defensa del título

Hubo pasillo, pero abollaron la corona. Tras la euforia de haberse coronado campeones de LaLiga ante el Real Madrid, el FC Barcelona aterrizó de golpe en la realidad al caer por 1-0 ante un Deportivo Alavés ordenado y combativo. La derrota no solo empaña los festejos recientes, sino que dicta sentencia sobre una de las metas históricas del club, la cual era el récord de los 100 puntos es ahora matemáticamente imposible.

Con este resultado, el conjunto de Hansi Flick se queda estancado en 91 unidades. Con solo seis puntos en juego en las dos jornadas restantes, el techo máximo de los azulgranas será de 96, dejando intacta la marca histórica que comparten el Real Madrid de Mourinho (2012) y el Barça de Tito Vilanova (2013).

Deportivo Alavés vs Barcelona | AP

El partido tuvo un ritmo marcado por la resaca del título. Aunque el Barcelona intentó proponer con un Marcus Rashford activo por la banda izquierda y destellos de Dani Olmo, la puntería brilló por su ausencia. El Alavés, consciente de que el campeón llegaba con la guardia baja, aprovechó su oportunidad en el momento más psicológico del encuentro.

Al minuto 45', justo antes del entretiempo, Ibrahim Diabate desató la locura en Vitoria. Tras un saque de esquina, Antonio Blanco ganó la posición para asistir de cabeza a Diabate, quien definió por bajo junto al palo izquierdo para batir a Álvaro Cortés.

Deportivo Alavés vs Barcelona | AP

En la segunda mitad, el cuerpo técnico buscó agitar el árbol. La entrada de Pedri, Ferran Torres y João Cancelo pretendía devolverle la fluidez a un equipo que se veía frustrado por la defensa local y las interrupciones constantes.

A pesar de los intentos finales y de sumar jugadores de refresco como el joven Tomás Marqués, el Barça se chocó una y otra vez contra el muro albiazul. La tensión subió en los minutos finales, reflejada en las tarjetas amarillas para Rashford y Cancelo, pero el marcador no se movió más.

Deportivo Alavés vs Barcelona | AP
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