Enrique Riquelme manda mensaje a Florentino Pérez ante posibles elecciones en Real Madrid

Tiempos de cambio soplan en Valdebebas. Tras la derrota en el Clásico contra Barcelona, y la confirmación de una segunda temporada consecutiva sin títulos, Real Madrid vive días convulsos ante posibles cambios no solo en la dirección técnica, sino también en la presidencia. Florentino Pérez, actual presidente del club, aseguró este martes en conferencia de prensa que no dimitirá, pero que convocará a elecciones.

En ese mismo sentido, se tomó la libertad de apuntar directamente contra Enrique Riquelme, empresario español que ya en 2021 tuvo su intención de presentar una candidatura, pero desistió en los últimos días de que venciera el plazo. "Ese señor que habla con las eléctricas y que tiene acento sudamericano, que se presente".

"Acento mexicano. Que dicen que somos muy malos, que somos una dictadura. Que se presente este señor del que hablamos y todos los que quieran", fueron las palabras de Florentino quien, al igual que en 2021, anunció el proceso electoral de manera sorpresiva, por lo que Riquelme Vives hizo un llamado al diálogo para un proceso más transparente.

La carta de Enrique Riquelme a Florentino Pérez

En el documento, reproducido por el diario Marca, el empresario empezó por reconocer la figura del actual presidente de Real Madrid y lo que le ha dado al club. No obstante, tras ello hizo un llamado a la pausa y calma, por el contexto que vive la institución. "Creo humildemente que el madridismo merece tiempo, serenidad y reflexión", escribió Riquelme.

Florentino Pérez, presidente de Real Madrid, en conferencia de prensa | AP

En ese mismo tenor, recordó que el club tiene casi 20 años sin un proceso electoral participativo, por lo que los "plazos reglados que no se corresponden con el fomento de la participación y escucha que requieren las democracias modernas". Añadió que los socios del club blanco merecen "tiempo y sosiego para debatir con calma el futuro de Real Madrid".

"Por todo ello y desde el máximo respeto, me gustaría trasladarle nuestra plena disposición para dialogar conjuntamente en los próximos días y acordar un proceso más amplio que permita y fomente la participación real de los socios y madridistas en su futuro", escribió Riquelme Vives, quien enfatiza que con un proceso así pueden "asegurar otros veinte años de estabilidad, liderazgo y grandeza".

Jude Bellingham en lamento en el partido de Real Madrid contra Barcelona en LaLiga | AP

¿Puede Enrique Riquelme ser presidente de Real Madrid?

Con al menos 20 años como socio de manera ininterrumpida, Riquelme Vives tiene la posibilidad de presentarse como candidato. En 2021 se encontraba en disposición de avalar con su patrimonio personal el 15% del presupuesto del club. Debía aportar un preaval de 123,8 millones de euros, pero precisamente por la premura de los plazos desistió a dos días de que venciera el plazo para la presentación de candidaturas.

En aquella ocasión, Florentino Pérez convocó las elecciones de manera sorpresiva y activó el proceso electoral el 1º de abril, pese a que las anteriores citas se habían celebrado en junio. Esto dejó a Riquelme sin margen para gestiones necesarias para preparar el preaval y para tener lista su maquinaria. Sin embargo, el empresario nunca desistió en su interés de presidir al club blanco.