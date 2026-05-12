Barcelona analiza tomar acciones legales en contra de Florentino Pérez

La tensión institucional entre los dos colosos del futbol español ha alcanzado un punto de ruptura definitivo. Tras las explosivas declaraciones realizadas este martes por el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, el FC Barcelona ha emitido un comunicado oficial confirmando que su departamento legal ya analiza tomar medidas judiciales contra el mandatario blanco.

La respuesta del club blaugrana llega como reacción inmediata a una de las comparecencias más agresivas que se le recuerdan al presidente madrileño. Pérez, en una rueda de prensa que ha sacudido los cimientos de la industria, calificó el 'Caso Negreira' como "el mayor escándalo de la historia" y anunció una ofensiva total ante los organismos internacionales.

FC Barcelona escudo | FC Barcelona

¿QUÉ DIJO FLORENTINO PÉREZ?

El presidente del Real Madrid no se guardó nada y reveló que su institución ha preparado un documento exhaustivo para forzar la intervención de la UEFA.

"Estamos haciendo un dossier de 600 páginas que voy a enviar a la UEFA. No hay precedente en el fútbol mundial", afirmó Pérez. "No puede ser que el fútbol esté bajo la sospecha de una corrupción pagada durante 20 años. A ver si la UEFA mete mano en este asunto, que la va a meter".

Florentino Pérez, presidente de Real Madrid, en conferencia de prensa | AP

Además, Pérez arremetió contra la vigencia de ciertos árbitros en el campeonato local, señalando como "incomprensible" que colegiados de la época de Negreira sigan activos en La Liga, y subrayó que los socios madridistas respaldan su "guerra" contra estas supuestas irregularidades que, según su visión, siempre han beneficiado al conjunto catalán.

BARCELONA ANALIZA DEMANDA

Ante la gravedad de estas afirmaciones, el FC Barcelona publicó un comunicado donde marca distancia y advierte sobre las consecuencias legales de dichas acusaciones. La directiva culé considera que las palabras de Pérez atentan directamente contra la honorabilidad de la institución.

"Informamos de que nuestro departamento legal está estudiando detenidamente sus manifestaciones y acusaciones", dicta el comunicado oficial del club. "En estos momentos se están analizando las mismas y valorando los próximos pasos a seguir. Cuando se considere oportuno, se informará adecuadamente sobre las decisiones que se adopten"