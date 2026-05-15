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Futbol

¡Se calentaron los ánimos! Efraín y Solari casi llegan a los golpes en pleno partido

Efraín y Solari casi llegan a los golpes en la Semifinal | MEXSPORT
Efraín y Solari casi llegan a los golpes en la Semifinal | MEXPSORT
Rafael Trujillo 23:07 - 14 mayo 2026
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Los técnicos de Pachuca y Pumas iniciaron unos empujones en la Semifinal de Ida

La Semifinal de Ida del Clausura 2026 de la Liga MX entre Pachuca y Club Universidad dejó momentos muy intensos tanto dentro como fuera de la cancha. Tras 90 minutos, los Tuzos se llevaron la victoria, sin embargo, los reflectores se fueron a los dos técnicos, quienes se enfrascaron en una breve pero intensa discusión.

Pelea entre Efraín y Solari

El incidente ocurrió al minuto 71, cuando una falta sobre un jugador de los Tuzos provocó reclamos desde el banquillo local hacia el cuerpo arbitral. La situación escaló rápidamente después de que varios miembros del equipo hidalguense se acercaran a la línea de banda e invadieran la zona técnica del conjunto universitario.

En medio del intercambio de reclamos, el director técnico auriazul, Efraín Juárez, empujó al entrenador de Pachuca, Esteban Solari, cuando este pasó frente a él. La acción generó una reacción inmediata entre los integrantes de ambos cuerpos técnicos y derivó en una serie de empujones sobre la banda.

Efraín Juárez empujó a Esteban Solari en el partido de Semifinales de Ida | CAPTURA
Efraín Juárez empujó a Esteban Solari en el partido de Semifinales de Ida | CAPTURA

Integrantes de ambos equipos participaron en la trifulca

Tras el primer contacto entre los entrenadores, auxiliares y miembros del staff de ambas escuadras se involucraron en el conato de bronca. Por parte de Pachuca, destacaron los empujones protagonizados por el preparador físico Rodrigo Barrios, además de los auxiliares Emerson Panigutti y Damián Albil.

En el caso de Pumas, el auxiliar Alex Larrea y el preparador físico Guillermo Hamdan también participaron en el intercambio que se desarrolló a un costado del terreno de juego.

Solari y Efraín protagonizaron una pelea en pleno partido | x
Solari y Efraín protagonizaron una pelea en pleno partido | x

El cuarto árbitro, José Abraham Camacho, intervino rápidamente para separar a los involucrados y evitar que el altercado creciera aún más. La reacción de algunos futbolistas de ambos equipos también resultó clave para calmar los ánimos en la cancha.

Varios jugadores se acercaron al lugar del incidente con la intención de detener la discusión y alejar a sus compañeros del conflicto. Uno de los más visibles fue Santiago Trigos, futbolista de Pumas, quien pidió tranquilidad mediante gestos hacia sus compañeros.

Después de un par de minutos, el altercado entre ambos cuerpos técnicos pasó a la historia, aunque se convirtió en uno de los momentos más comentados del duelo de Semifinales del Clausura 2026.

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