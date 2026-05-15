VIDEO / México mágico: abuelita se corona campeona de chancla voladora
Una abuelita mexicana se convirtió en sensación en redes sociales luego de ganar una peculiar competencia de “chancla voladora” durante una convivencia familiar por el Día de las Madres.
El video se volvió viral después de mostrar el momento exacto en que la mujer derriba una botella de un solo lanzamiento, provocando aplausos y risas
El juego trataba en colocarse a varios metros de distancia e intentar tirar una botella utilizando únicamente una chancla. Cuando la abuelita tomó turno sorprendió a todos con su puntería.
Video genera reacciones
El video generó comentarios debido a que muchos usuarios relacionaron la escena con una de las referencias más populares dentro de la cultura mexicana: la chancla como símbolo de disciplina familiar y humor cotidiano.
En plataformas como TikTok, Facebook y X, usuarios reaccionaron con mensajes llenos de nostalgia y bromas sobre las habilidades de las mamás y abuelitas mexicanas.
Entre los comentarios más compartidos destacan frases como:
“La experiencia jamás se jubila”
“Ese lanzamiento tenía años de entrenamiento”
“La chancla mexicana debería ser patrimonio cultural”
La chancla, un símbolo del humor mexicano
Aunque se trató de una actividad recreativa, el video conectó rápidamente con miles de personas por representar escenas familiares muy reconocibles dentro de la cultura popular mexicana.
La llamada “chancla voladora” se ha convertido desde hace años en un elemento recurrente en memes, videos virales y referencias humorísticas relacionadas con la crianza en hogares latinoamericanos.
Incluso producciones internacionales y contenidos virales han retomado esta imagen como parte de la identidad cultural mexicana y latina.
@lopez.mizael3 El chancletazo de Mamá😂😂😂 #viral #humor ♬ sonido original - Lopez Mizael