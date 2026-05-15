Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

VIDEO / México mágico: abuelita se corona campeona de chancla voladora

Abuelita gana competencia de chancla voladora. / RS
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 22:02 - 14 mayo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Abuelita gana competencia de chancla voladora y genera reacciones en redes sociales

Una abuelita mexicana se convirtió en sensación en redes sociales luego de ganar una peculiar competencia de “chancla voladora” durante una convivencia familiar por el Día de las Madres.

El video se volvió viral después de mostrar el momento exacto en que la mujer derriba una botella de un solo lanzamiento, provocando aplausos y risas

El juego trataba en colocarse a varios metros de distancia e intentar tirar una botella utilizando únicamente una chancla. Cuando la abuelita tomó turno sorprendió a todos con su puntería.

El video conectó con usuarios mexicanos por la popular referencia cultural de la chancla.

Video genera reacciones

El video generó comentarios debido a que muchos usuarios relacionaron la escena con una de las referencias más populares dentro de la cultura mexicana: la chancla como símbolo de disciplina familiar y humor cotidiano.

En plataformas como TikTok, Facebook y X, usuarios reaccionaron con mensajes llenos de nostalgia y bromas sobre las habilidades de las mamás y abuelitas mexicanas.

Entre los comentarios más compartidos destacan frases como:

  • La experiencia jamás se jubila

  • Ese lanzamiento tenía años de entrenamiento

  • La chancla mexicana debería ser patrimonio cultural

La abuelita sorprendió a todos al derribar la botella con un solo lanzamiento de chancla.

La chancla, un símbolo del humor mexicano

Aunque se trató de una actividad recreativa, el video conectó rápidamente con miles de personas por representar escenas familiares muy reconocibles dentro de la cultura popular mexicana.

La llamada “chancla voladora” se ha convertido desde hace años en un elemento recurrente en memes, videos virales y referencias humorísticas relacionadas con la crianza en hogares latinoamericanos.

La escena desató nostalgia y humor entre usuarios que recordaron las famosas “chanclas voladoras”.

Incluso producciones internacionales y contenidos virales han retomado esta imagen como parte de la identidad cultural mexicana y latina.

@lopez.mizael3 El chancletazo de Mamá😂😂😂 #viral #humor ♬ sonido original - Lopez Mizael
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
Tendencias
Lo Último
00:50 ​“Tenemos 100% de fe”: Villacampa confía en remontada de América ante Rayadas
00:39 Esteban Solari, sin miedo para la Vuelta en CU: “Le tengo mucho cariño”
00:26 ¿Dónde y cuándo se jugará la Vuelta de la Final del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil?
00:17 Mundial 2026: Noruega, todo lo que debes saber para la Copa del Mundo
23:58 ¿Plan exitoso? Efraín Juárez sale tranquilo de la derrota ante Pachuca
23:56 ¡Terminó caliente! Jugadoras de Rayadas y América protagonizaron bronca en la Final de ida
23:22 Rayadas toma mínima ventaja en la Final contra América
23:15 Pumas llega a 13 partidos sin victoria en Liguilla y Play-In
23:07 ¡Se calentaron los ánimos! Efraín y Solari casi llegan a los golpes en pleno partido
22:59 Jake Paul insiste: ofrece una bolsa millonaria a 'Canelo' Álvarez por una pelea