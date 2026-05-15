VIDEO / México mágico: abuelita se corona campeona de chancla voladora

Una abuelita mexicana se convirtió en sensación en redes sociales luego de ganar una peculiar competencia de “chancla voladora” durante una convivencia familiar por el Día de las Madres.

El video se volvió viral después de mostrar el momento exacto en que la mujer derriba una botella de un solo lanzamiento, provocando aplausos y risas

El juego trataba en colocarse a varios metros de distancia e intentar tirar una botella utilizando únicamente una chancla. Cuando la abuelita tomó turno sorprendió a todos con su puntería.

El video conectó con usuarios mexicanos por la popular referencia cultural de la chancla.

El video conectó con usuarios mexicanos por la popular referencia cultural de la chancla.

Video genera reacciones

El video generó comentarios debido a que muchos usuarios relacionaron la escena con una de las referencias más populares dentro de la cultura mexicana: la chancla como símbolo de disciplina familiar y humor cotidiano.

En plataformas como TikTok, Facebook y X, usuarios reaccionaron con mensajes llenos de nostalgia y bromas sobre las habilidades de las mamás y abuelitas mexicanas.

Entre los comentarios más compartidos destacan frases como: