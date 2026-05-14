VIDEO: Hermano de Daniel Bisogno amenaza a Pati Chapoy: “usted dice, ¿le seguimos o le paramos?”

La relación entre Alex Bisogno y Pati Chapoy parece haber llegado a un punto de quiebre definitivo. Lo que durante años fue una cercanía construida alrededor de Daniel Bisogno y el programa ‘Ventaneando’, hoy se transformó en una guerra pública cargada de acusaciones, reclamos y amenazas que rápidamente encendieron las redes sociales.

Todo explotó después de que la periodista hablara públicamente sobre Alex y asegurara que presuntamente había saqueado el departamento del fallecido conductor, incluso llevándose objetos personales y pertenencias del inmueble tras su muerte ocurrida en febrero de 2025.

Las declaraciones molestaron profundamente a Alex Bisogno, quien decidió responder de manera frontal durante el programa Chismorreo, donde no solo negó rotundamente las acusaciones, sino que lanzó un duro mensaje contra la titular de Ventaneando.

Alex Bisogno aprovechó las cámaras del programa Chismorreo para mandarle un mensaje a Pati Chapoy / Especial

"Mercenaria del periodismo de los espectáculos y por rating es capaz de cualquier cosa, y por venganza de mucho más", expresó visiblemente molesto.

Ya no permitirá ataques contra su familia

Durante su intervención, Alex dejó claro que no piensa permanecer callado mientras, según él, continúan los ataques mediáticos hacia su familia y hacia la memoria de Daniel Bisogno.

"No voy a permitir más dolor en mi familia. Sus ataques solo hablan de su decadencia como periodista como profesional pero sobre todo como ser humano. Atacar a mi hermano incluso fallecido en tantas ocasiones me parece abominable y si lo hace con él que me puedo esperar yo", declaró.

El hermano del conductor también reaccionó a las versiones que, asegura, habrían sido proporcionadas por Cristina Riva Palacio, exesposa de Daniel y madre de Michaela, hija del conductor. Alex sostuvo que todo lo dicho sobre presuntos robos dentro del departamento es completamente falso y acusó a Chapoy de respaldar versiones sin pruebas.

La conductora de 'Ventaneando' aseguró que Alex se había robado las cosas de Daniel Bisogno después de que falleció / IG: @chapoypati

“Usted no quiere a nadie”: Alex arremete

Conforme avanzaba su mensaje, el tono de Alex Bisogno se volvió todavía más fuerte. Incluso calificó a la conductora de Ventaneando como una persona “oscura” y “siniestra”.

"Usted no quiere a nadie, usted es una persona oscura, siniestra, que gusta destruir a las personas que le estorban".

Además, aseguró que la periodista actúa desde el ego y el narcisismo, señalando incluso sus creencias personales.

El hermano de Bisogno detalló que ya no permitirá más ataques contra su familia / Especial

"Ahora entiendo por que no cree en Dios porque para una persona tan egocéntrica, tan narcisista como usted, el único Dios que existe es usted mismo".

Alex también afirmó que el público ya conoce realmente quién es Pati Chapoy y que las críticas constantes en redes sociales serían prueba de ello.

Niega haber robado pertenencias de Daniel Bisogno

Uno de los temas centrales de la polémica gira alrededor de las acusaciones sobre un supuesto saqueo al departamento de Daniel Bisogno tras su fallecimiento. Alex negó tajantemente haberse llevado objetos de valor, ropa, zapatos o incluso botellas de alcohol, como se ha mencionado en distintos espacios de espectáculos.

La periodista de espectáculos marcó su distancia de la familia de quien fuera su compañero / IG: @chapoypati

"Demuestre que yo robé algo la casa de Daniel demuestra que yo tomé arte de su casa, Daniel ni arte tenía. Demuéstrame que yo tomé botellas de alcohol", dijo frente a las cámaras.

Incluso aseguró que existe una denuncia relacionada con una presunta extorsión ocurrida semanas antes de la muerte del conductor.

Alex Bisogno lanza advertencia a Pati Chapoy

La parte más polémica de su discurso llegó cuando Alex Bisogno insinuó que podría hablar públicamente sobre supuestos secretos familiares de Pati Chapoy.

En un tono de enojo, Alex retó a Chapoy a seguir destapando cosas familiares y ver quién perdía más / Especial

"Ya que tanto le gusta hablar de las familias podemos hablar de la suya, le garantizo que hay mucho más que cortar que de la mía y ahí sí encontraremos traiciones, nepotismo, mantenidos y hasta algunos hermanos abusivos; no me haga platicarlo".

El hermano de Daniel también cuestionó el trato que, según él, Chapoy ha dado a Michaela, hija del conductor fallecido: "Si alguien está lucrando aquí no soy yo, es usted". Finalmente, Alex cerró su mensaje con una frase que rápidamente se volvió viral y que muchos interpretaron como una amenaza directa hacia la periodista de TV Azteca.

"Si quiere que yo siga hablando la que va a seguir perdiendo es usted... Como el maltrato psicológico a sus colaboradores y hasta información del caso de Sergio Andrade y Gloria Trevi... No me gustaría meterla en más problemas señora... usted dice, ¿le seguimos o le paramos?"