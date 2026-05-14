Infonavit 2026: Así puedes conseguir un crédito de vivienda de hasta 1 millón de pesos

Tener casa propia continúa siendo uno de los principales objetivos para millones de trabajadores mexicanos y, para muchos, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) sigue representando una de las opciones más importantes para lograrlo.

Aunque durante años existió la idea de que el Infonavit únicamente otorgaba créditos pequeños o limitados, actualmente el instituto puede prestar cantidades que superan el millón de pesos e incluso acercarse a los 3 millones, dependiendo del perfil financiero de cada derechohabiente.

De acuerdo con los simuladores oficiales del propio Infonavit, una persona con ingresos cercanos a los 31 mil pesos mensuales podría acceder a un crédito aproximado de 1 millón 9 mil pesos, siempre que cumpla con ciertos requisitos relacionados con edad, historial crediticio y estabilidad laboral.

Actualmente el instituto puede prestar casi los 3 millones de pesos, pero depende de tus ingresos / Especial

¿Cuánto dinero puede prestar Infonavit?

El monto final del crédito hipotecario depende de distintos factores que el instituto analiza antes de autorizar el financiamiento.

Entre los principales elementos se encuentran: El salario mensual

La capacidad de pago

La edad del trabajador

El historial crediticio

El ahorro acumulado en la subcuenta de vivienda

Actualmente, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) puede prestar hasta 2 millones 935 mil pesos, aunque no todos los trabajadores alcanzan esa cifra, ya que el monto cambia según el perfil económico y laboral de cada solicitante.

En el caso de quienes buscan un crédito superior al millón de pesos, normalmente se requieren ingresos mensuales elevados y estabilidad financiera comprobable.

Debes de cumplir con varios requisitos para poder acceder a un crédito de más de un 1 millón de pesos / Magnific

La edad también influye en el crédito

Uno de los aspectos más importantes dentro del cálculo del préstamo es la edad del trabajador.

El Infonavit permite créditos con plazos de hasta 30 años; sin embargo, existe un límite relacionado con la edad del acreditado: En hombres, la suma de edad más plazo no debe superar los 70 años.

En mujeres, el límite máximo es de 75 años.

Esto significa que mientras más joven sea la persona solicitante, mayores posibilidades tendrá de acceder a financiamientos altos y plazos largos para pagar cómodamente.

El Infonavit permite créditos con plazos de hasta 30 años / Magnific

Requisitos para solicitar un crédito Infonavit en 2026

Las personas interesadas en tramitar un crédito hipotecario deben cumplir con ciertos requisitos básicos establecidos por el instituto.

Entre ellos destacan: Tener relación laboral vigente

Ser derechohabiente del Infonavit

Estar registrado en una Afore

Contar con datos biométricos actualizados

Autorizar la consulta al buró de crédito

No tener un crédito activo con el Infonavit

Además, el organismo recomienda revisar constantemente la plataforma Mi Cuenta Infonavit para consultar la precalificación y conocer cuánto dinero podría recibir cada trabajador dependiendo de su situación financiera.

Revisa la plataforma Mi Cuenta Infonavit para consultar la precalificación de tu crédito / Magnific

Paso a paso para tramitar el crédito

El proceso para solicitar el financiamiento consta de varias etapas que deben completarse correctamente para evitar retrasos o rechazos.

1. Revisar la precalificación El primer paso consiste en ingresar a Mi Cuenta Infonavit y verificar si el trabajador ya cumple con los puntos necesarios para acceder al crédito. 2. Tomar el curso “Saber +” El instituto solicita completar este curso obligatorio para que los usuarios comprendan las condiciones financieras y responsabilidades del préstamo. 3. Solicitar el avalúo de la vivienda En caso de adquirir una casa con un particular, será necesario realizar un avalúo mediante una unidad autorizada por el Infonavit. 4. Integrar el expediente Posteriormente, el trabajador deberá entregar la documentación requerida para formalizar la solicitud. 5. Elegir notario público El acreditado seleccionará al notario encargado del proceso de escrituración. 6. Recibir la constancia de crédito Finalmente, una vez aprobado el financiamiento, el instituto entregará la constancia correspondiente para continuar con la compra de la vivienda.

Las familias mexicanas ahora podrán tener su casa propia gracias a Infonavit / Redes Sociales

¿Entre más ganas, más te presta Infonavit?

Sí. El monto del crédito aumenta conforme incrementa el salario mensual del trabajador. Sin embargo, también aumentan las mensualidades y las tasas de interés aplicadas al financiamiento. Actualmente, las tasas van desde el 3.69% para trabajadores con ingresos bajos hasta el 10.45% para quienes perciben más de 23 mil 537 pesos mensuales.