Pumas registra 10 partidos sin perder previo a la Semifinal ante Pachuca

A lo largo del Clausura 2026, Pumas registra una sola derrota, la cual sufrió ante Toluca en la Jornada 9. En el año son únicamente dos caídas al considerar la de Concacaf Champions Cup en la Ida de la Primera Ronda frente a San Diego.

¿Desde cuándo no pierde Pumas?

Desde aquella caída contra Toluca el 3 de marzo, Pumas acumula 10 partidos sin perder, a pesar de que después de ese encuentro con los Diablos, el conjunto auriazul enfrentó a equipos como Cruz Azul, América y Chivas.

De esos 10 partidos, en seis sacó la victoria, mientras que los cuatro restantes fueron empate, un balance positivo para el cuadro dirigido por Efraín Juárez que ha sabido llevar los duelos a su favor.

Pumas tras la victoria ante América | IMAGO7

Dentro de la racha de partidos sin perder, tres fueron contra el América, el de torneo regular y los dos de la serie de Cuartos de Final. Pumas fue mejor al registrar una victoria (Jornada 12) y dos empates.

Pumas no cayó contra ninguno de los equipos en Liguilla

Un dato adicional, es que de los equipos restantes en Liguilla, Pumas no perdió con ninguno de ellos: ante Chivas y Cruz Azul obtuvo empate de 2-2 en ambos encuentros, mientras que a Pachuca, su rival en Semifinales, lo venció 0-2 en el cierre de torneo.

La racha de Pumas sin perder puede ser un factor clave para el éxito en Liguilla, pues es el único equipo con un registro así, seguido de Cruz Azul que lleva ocho encuentros sin derrota.

Cabe destacar que Pumas tiene una racha invicta fuera de casa en lo que va del torneo. Contra Pachuca en Hidalgo será un duelo clave para dar un paso firme a la Gran Final y para extender la seguidilla sin caídas.

Pumas tras la victoria ante América | IMAGO7

Las victimas de Pumas en los últimos 10 partidos

Los rivales que enfrentó a Pumas en esta racha de 10 partidos sin perder son: Necaxa, Cruz Azul, América (tres veces), Chivas, Mazatlán, Atlético de San Luis, Juárez y Pachuca.

Necaxa (victoria 0-1)

Cruz Azul (empate 2-2)

América (victoria 1-0)

Chivas (empate 2-2)

Mazatlán (victoria 3-1)

Atlético de San Luis (victoria 0-2)

Juárez (victoria 4-2)

Pachuca (victoria 0-2)

América (empate 3-3)

América (empate 3-3)