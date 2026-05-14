Rayadas vs América: las figuras que pueden decidir la Final del Clausura 2026 de Liga MX Femenil

La Gran Final del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil comienza este jueves con el choque entre dos de las plantillas más poderosas del futbol mexicano en Monterrey y América.

El duelo de ida promete emociones gracias al talento ofensivo que ambos equipos han mostrado a lo largo del torneo, con futbolistas que llegan en gran momento y que podrían marcar diferencia en la serie por el título.

Figuras de Rayadas

Por parte de Rayadas, las miradas estarán puestas en la atacante española Lucía García, quien ha sido una de las jugadoras más determinantes del campeonato. Con 13 goles en el Clausura 2026, la delantera se ha convertido en una pieza clave dentro del esquema ofensivo albiazul gracias a su velocidad, movilidad y contundencia frente al arco rival.

Otra de las futbolistas a seguir en el conjunto regiomontano será Christina Burkenroad. La atacante mexicoamericana suma nueve anotaciones en el torneo y nuevamente aparece como referente en el ataque de Rayadas. Su experiencia en partidos importantes y su capacidad para aparecer en momentos decisivos la colocan como una de las amenazas más importantes para la defensa azulcrema.

Lucía García l IMAGO7

Figuras en América

Del lado del América, una de las grandes figuras es Irene Guerrero. La mediocampista española ha tenido un torneo sobresaliente, registrando 12 goles y siendo una futbolista determinante tanto en la generación ofensiva como en la definición.

También destaca Scarlett Camberos, quien llega a la final después de una campaña muy consistente. Con ocho goles en el torneo, la atacante americanista ha sido fundamental por las bandas gracias a su desequilibrio, velocidad y capacidad para generar oportunidades de peligro constantemente.

Scarlett Camberos hizo el gol de la ventaja | IMAGO 7

La final enfrentará a dos de las ofensivas más peligrosas del campeonato y gran parte del espectáculo pasará por lo que puedan hacer estas cuatro futbolistas. Tanto Rayadas como América cuentan con planteles profundos y experiencia en instancias definitivas, por lo que la serie luce pareja y con pronóstico reservado.

Rayadas buscará aprovechar la localía en el primer capítulo de la final para tomar ventaja antes de viajar a la capital del país, mientras que América intentará salir con un resultado positivo que le permita cerrar la serie con mayor tranquilidad.