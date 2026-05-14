Rayadas avisa a América Femenil previo a la final: “No nos den nunca por muertas”

Jugadoras de Monterrey hablaron en conferencia de prensa previo a la Final del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil ante América Femenil, donde coincidieron en que esperan una serie muy cerrada y llena de intensidad entre los dos mejores equipos del torneo.

Paola Manrique aseguró que esperan partidos complicados debido al nivel de ambos clubes y la posición en la tabla general.

“Yo creo que van a ser partidos duros, digo al final son dos encuentros que somos rivales que al final quedamos primero el segundo lugar, entonces espero sean partido cerrados, mucha emoción y pues nada ya feliz día que pase.”

Rayadas pasan a la final l MEXSPORT

Por su parte, Lucía García destacó la fortaleza mental del equipo tras la remontada conseguida en Semifinales ante Pachuca, dejando claro que nunca deben dar por vencido al conjunto albiazul.

“Creo que nos hizo muy fuerte, creo que no me gustaría que pasase (la desventaja ante Pachuca) pero bueno sí creo que al final se demostró que somos un equipo muy fuerte y que vamos, que hasta que no, que yo creo que fueron en 10 que se dio la vuelta muy rápida, así que que no nos den nunca por muertas.”

Rayadas en la semifinal de vuelta l MEXSPORT

Finalmente, Valeria del Campo habló sobre la presión que existe en una final, señalando que buscan transformarla en motivación para conseguir el campeonato.

“Es que yo pienso que presión hay para todo el mundo entonces nosotras hicimos un muy buen torneo, tal vez la presión está en que tenemos que terminarlo con el campeonato o sea yo trato ver nuestro lado no ver lo que puedan ellas o no sentir porque al final es algo que está fuera de nuestro control, entonces prefiero yo priorizar y ver pues lo bonito que podamos hacer nosotras y la presión que podamos sentir, llevarla o canalizarla a un punto de responsabilidad de ilusión por conseguir el objetivo.”