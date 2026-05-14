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Futbol

¡Una nueva Final! Así le ha ido a Rayadas en los partidos por el campeonato

Jugadoras de Rayadas en las Semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7
Jugadoras de Rayadas en las Semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7
Ricardo Olivares 18:01 - 13 mayo 2026
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Monterrey buscará conseguir un nuevo trofeo para poder acercarse al récord de Tigres

Las Rayadas de Monterrey volverán a disputar una Final de la Liga MX Femenil. El conjunto albiazul enfrentará al América en la Gran Final del Clausura 2026, en lo que será apenas la segunda ocasión en que ambos equipos se encuentren en una serie por el título.

Rayadas consiguió su boleto después de una Semifinal dramática ante Pachuca, donde lograron remontar la eliminatoria para instalarse nuevamente en la disputa por el campeonato.

Jugadoras de Rayadas de Monterrey en celebración en la Semifinal del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7
Jugadoras de Rayadas de Monterrey en celebración en la Semifinal del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7

El equipo regio volvió a demostrar su capacidad de reacción en instancias definitivas y ahora buscará seguir aumentando su historia dentro de la Liga MX Femenil.

La escuadra regiomontana se ha convertido en uno de los clubes más exitosos del futbol femenil mexicano. A lo largo de su historia, Rayadas ha disputado siete finales de Liga, de las cuales ha conquistado cuatro títulos.

Tres de esos campeonatos fueron obtenidos frente a su máximo rival, Tigres. El primero llegó en el Clausura 2019, cuando Rayadas conquistó su primer campeonato. Posteriormente volvieron a derrotar a Tigres en la final del Apertura 2021.

Rayadas festejando el campeonato del Apertura 2019 | IMAGO7
Rayadas festejando el campeonato del Apertura 2019 | IMAGO7

El tercer título llegó en el Clausura 2024 y tuvo un sabor especial, ya que vencieron precisamente al América en la final, antecedente que ahora volverá a tomar relevancia para esta nueva serie por el campeonato.

Más adelante, en el Apertura 2024, Rayadas volvió a imponerse a Tigres para conseguir el bicampeonato y reafirmar su dominio reciente en la liga.

Jugadoras de América y Rayadas de Monterrey en la Final del Clausura 2024 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7
Jugadoras de América y Rayadas de Monterrey en la Final del Clausura 2024 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7

Ahora, las dirigidas por Amandine Miquel buscarán conquistar su quinto campeonato y mantener su etiqueta como uno de los equipos más ganadores de la Liga MX Femenil, nuevamente frente al América y con la oportunidad de seguir agrandando su legado.

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