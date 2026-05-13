América vs Rayadas: La Gran Rivalidad de las Liguillas en la Liga MX Femenil

¿Última oportunidad para Ángel Villacampa? Por séptima ocasión desde que llegó a América, el técnico español tendrá la oportunidad de coronarse en la Liga MX Femenil y podría ser la última. El estratega originario de Toledo a mantenido a las de Coapa como uno de los protagonistas de la categoría y solo en un torneo desde el Apertura 2022 no llegó a la Final.

Sin embargo, de las seis series por el campeonato que dirigió en el pasado, solo ganó una (Clausura 2023 contra Pachuca) y en dos de las tres últimas, sufrió vergonzosas remontadas ante los clubes regios. En el Apertura 2025, Tigres vino de atrás en el partido de ida en el Estadio Ciudad de los Deportes y de un 3-0 empató 3-3 para luego coronarse con la victoria 1-0 en el Estadio Universitario.

Mientras que hace dos años, en el Clausura 2024, tras adelantarse 2-0 en el global, cayeron en penales contra Rayadas de Monterrey. Ahora, Villacampa tendrá la oportunidad de reivindicarse y proclamarse campeón contra la Pandilla, que por su parte buscará revancha por lo ocurrido en los Cuartos de Final del semestre pasado.

Jugadoras de América y Rayadas de Monterrey en la Final del Clausura 2024 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7

Así fue la remontada de Rayadas ante América en el Clausura 2024

En aquel torneo, las azulcremas llegaron a la Final tras eliminar a Chivas en Cuartos de Final y Tigres en Semifinales, con victorias 6-1 y 3-2 en el marcador global, respectivamente. Por su parte, las regias -entonces dirigidas por Amelia Valverde- dejaron fuera a Pumas en Cuartos de Final y a Pachuca en Semifinales, con marcadores globales 3-0 y 6-2.

Ya en la Final, América se impuso como local en el partido de ida, con un solitario gol de Kiana Palacios en el Estadio Azteca, en el que fue su último partido disputado en el coloso de Santa Úrsula. Para la vuelta, apenas a los nueve minutos Sarah Luebbert amplió la ventaja en el marcador e ilusionó a las Águilas con coronarse en el Estadio BBVA.

Final entre América y Rayadas de Monterrey en el Clausura 2024 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7

Sin embargo, en una desatención defensiva, Jermaine Seoposenwe le dio vida a las regias al minuto 24, a pesar de lo cual América mantuvo la calma y la ventaja en el marcador. Fue en la última jugada del partido que se sancionó una mano de Aurelie Kaci y Monterrey aprovechó la oportunidad para empatar el juego desde los once pasos.

En un tiro de esquina, Rebeca Bernal remató el esférico, que pegó en el pecho de Natalia Mauleón y luego en la mano de Kaci. Tras la revisión en el VAR, la silbante Francia María González sancionó la pena máxima y la entonces capitana de Rayadas no desaprovechó para mandar la definición del títulos a penales. Ya en esa instancia, Karen Luna y Aylin Aviléz fallaron sus disparos, con lo que las regias se coronaron pese al error de Ana Lucía Martínez.

Final entre América y Rayadas de Monterrey en el Clausura 2024 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7

Otros antecedentes de Rayadas y América en Liguilla femenil

A pesar de tratarse de dos equipos que suelen ser protagonistas en la Fiesta Grande, será apenas la quinta ocasión que se enfrenten en esta instancia. La más reciente fue el semestre pasado, en Cuartos de Final del Apertura 2025. En el partido de ida en el Estadio BBVA, el compromiso quedó empatado a un gol, mientras que en el Estadio Ciudad de los Deportes, América goleó 5-0.