Rayadas vs América: ¿Dónde y a qué hora ver el partido de ida de la Final del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil?

¿Revancha u otro subcampeonato? Rayadas de Monterrey y América volverán a enfrentarse en la Final de la Liga MX Femenil y este jueves tendrán el primer compromiso de la serie para definir al campeón del Clausura 2026. Se trata de un compromiso que genera altas expectativas por tratarse de un encuentro entre el líder y sublíder, además de que será una reedición de la Final del Clausura 2024.

En aquella ocasión, con Amelia Valverde como directora técnica, la Pandilla remontó contra las Águilas y logró el primero de sus dos títulos con el conjunto regio. Además, supuso la tercera Final perdida para Ángel Villacampa, que ahora nuevamente está ante la posibilidad de coronarse con el conjunto azulcrema, con la ventaja de que ahora -a diferencia de hace dos años- cerrará la serie ante su gente en el Estadio Ciudad de los Deportes.

América Femenil y Rayadas| IMAGO7

Por ahora, el estratega español deberá enfocarse en la ida este jueves en el Estadio BBVA, en donde América tiene tres juegos seguidos sin derrota; su último descalabro fue precisamente el partido de la Final del Clausura 2024, por marcador 2-1. Después de eso se impuso 2-4 en Fase Regular del Apertura 2024, y 1-2 en la del Apertura 2025; mientras que en la Liguilla del torneo pasado, empató a un gol en la Sultana del Norte en la ida de Cuartos de Final.

¿Cómo es el historial entre América y Rayadas en Liguilla?

A pesar de tratarse de dos equipos que suelen ser protagonistas en la Fiesta Grande, será apenas la quinta ocasión que se enfrenten en esta instancia. La más reciente fue el semestre pasado, en Cuartos de Final del Apertura 2025. En el partido de ida en el Estadio BBVA, el compromiso quedó empatado a un gol, mientras que en el Estadio Ciudad de los Deportes, América goleó 5-0.

Final entre América y Rayadas de Monterrey en el Clausura 2024 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7

Año y medio antes, en el Clausura 2024, se enfrentaron por primera ocasión en una Final, en la cual América tomó ventaja 1-0 en casa en la ida. En la vuelta, las Águilas pusieron el marcador global 0-2, pero con goles de Jermaine Seoposenwe al 24' y de Rebeca Bernal en la compensación, mandaron la Final a penales, en los cuales Rayadas se impuso 4-3 para lograr su tercer título.

Los otros dos enfrentamientos en Liguilla entre estos clubes fueron en Semifinales, en el Apertura 2019 y en el Guardianes 2020, y en ambos la ida se jugó en Ciudad de México y la vuelta en Monterrey. En el primero, el club azulcrema empató 2-2 en casa pero perdió 2-1 la vuelta, mientras que en el segundo las Águilas perdieron los dos juegos, por marcador 1-4 en casa y 3-2 de visitante.

Final entre América y Rayadas de Monterrey en el Clausura 2024 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7

¿Dónde y a qué hora ver el Rayadas vs América?