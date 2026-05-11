¿Guiño al América? Joya de Xolos visita a las Águilas

En el futbol mexicano, los movimientos estratégicos suelen comenzar fuera de la cancha, y el nombre de Michel Fong ha saltado al centro de la conversación. La defensora de Xolos desató una ola de rumores tras ser captada en las gradas del Estadio Ciudad de los Deportes durante la actividad de la Liguilla.

Escudo Club América | IMAGO7

VISITA A LAS ÁGUILAS

El pasado domingo, mientras el Club América Femenil sellaba su pase a la Gran Final tras enfrentar a Toluca en la Semifinal de Vuelta, una espectadora especial llamó la atención. A través de sus redes sociales, Fong compartió imágenes de su visita al recinto capitalino, donde presenció el avance de las Águilas bajo el mando de Ángel Villacampa.

Este gesto no pasó desapercibido para la afición azulcrema, que rápidamente interpretó la publicación como un posible "guiño" hacia la institución de Coapa de cara al próximo torneo.

NÚMEROS DE MICHEL FONG

La relevancia de este posible movimiento radica en la solidez que Fong ha mostrado con el conjunto fronterizo. Durante la fase regular del último certamen, la mexicana se consolidó como una pieza inamovible en el esquema de Tijuana.

La defensora que es seleccionada mexicana tuvo un total de 1,426 minutos jugados, teniendo participación en los 17 partidos del Clausura 2026

Michel Fong | IMAGO7

NO HAY OFERTA

A pesar del revuelo causado en plataformas digitales, el movimiento se mantiene en el terreno de las especulaciones. Hasta el momento, ninguna de las directivas ha emitido un comunicado oficial ni existen reportes de negociaciones avanzadas.