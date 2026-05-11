Henry Martín rompió su paso perfecto con América desde los once pasos

Henry Martín había construido una reputación confiable en los momentos de mayor tensión con América. Durante distintas Liguillas apareció en escenarios de presión, marcando goles y convirtiéndose en referente ofensivo del conjunto azulcrema.

Sin embargo, ante Pumas llegó uno de los episodios más duros de su etapa con las Águilas. América quedó eliminado del Clausura 2026 en una serie dramática, luego de estar abajo 3-0 en el marcador y reaccionar hasta igualar el encuentro.

Henry Martín, jugador del América | IMAGO7

Cuando parecía que el conjunto azulcrema tenía la oportunidad de completar la remontada, Henry Martín falló un penal al minuto 87, jugada que terminó marcando el desenlace de la eliminatoria. Fue el primer penal que el delantero falla en una liguilla con América, después de varios antecedentes positivos desde los once pasos.

Henry aparecía en los momentos importantes

La presión de cobrar un penal decisivo no era algo nuevo para el delantero yucateco. A lo largo de los últimos torneos, Henry se había convertido en uno de los jugadores que respondían cuando América más lo necesitaba.

En el Apertura 2022 apareció en el Clásico Nacional ante Chivas, abriendo el marcador apenas al minuto cuatro en la victoria azulcrema 2-1. Además del gol, colaboró con una asistencia para Alejandro Zendejas.

Keylor Navas en festejo tras fallo de Henry Martín | MEXSPORT

Henry Martín, pieza clave en el camino al tricampeonato

Durante la Final del Apertura 2023 frente a Tigres, Henry volvió a responder desde el manchón penal. En el juego de ida convirtió al minuto 51 para abrir la serie y darle ventaja momentánea a las Águilas.

Aunque Tigres empató aquel encuentro, América terminó imponiéndose en casa durante los tiempos extra, consiguiendo así el primer campeonato del tricampeonato azulcrema.

Henry Martín, jugador del América | MEXSPORT

La hegemonía de Henry sobre Cruz Azul

El delantero americanista también dejó huella frente a Cruz Azul en instancias definitivas, especialmente en semifinales y finales.

Henry fue pieza importante para el bicampeonato azulcrema al convertir el penal que rompió el empate en la Final, luego de la falta cometida por Rotondi a Israel Reyes.