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¿Escaneas códigos QR? Así puedes evitar ser víctima de quishing

El aumento en el uso de códigos QR también ha incrementado los casos de fraude digital conocidos como quishing./ Pixabay
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 14:45 - 11 mayo 2026
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El quishing se ha convertido en una de las modalidades de fraude digital más utilizadas por ciberdelincuentes

Los códigos QR se han vuelto parte de la vida cotidiana. Están en restaurantes, estacionamientos, promociones, tiendas y hasta en correos electrónicos. Sin embargo, esta herramienta también se ha convertido en una nueva puerta para fraudes digitales conocidos como quishing, una modalidad de phishing que utiliza códigos QR falsos para engañar a usuarios y robar información personal o bancaria.

El término quishing surge de la combinación de “QR” y “phishing”. El método consiste en crear códigos QR maliciosos que redirigen a páginas falsas diseñadas para obtener contraseñas, datos bancarios o incluso instalar software dañino en los teléfonos móviles.

El quishing utiliza códigos QR falsos para dirigir a usuarios a páginas fraudulentas y robar información personal o bancaria./ Pixabay

Este tipo de ataques ha aumentado debido al uso masivo de códigos QR después de la pandemia, cuando muchas empresas comenzaron a utilizarlos para menús digitales, pagos y accesos rápidos. Especialistas en ciberseguridad advierten que los delincuentes aprovechan la confianza de las personas en esta tecnología para ocultar enlaces fraudulentos difíciles de detectar a simple vista.

Los ataques pueden presentarse de distintas formas. Algunos delincuentes colocan códigos QR falsos sobre los originales en parquímetros, restaurantes o estaciones de carga eléctrica. Otros los envían mediante correos electrónicos, mensajes SMS o redes sociales ofreciendo promociones, descuentos o supuestos avisos bancarios urgentes. Al escanearlos, las víctimas terminan en sitios clonados donde entregan su información sin darse cuenta.

De acuerdo con firmas de seguridad digital, una de las principales ventajas para los ciberdelincuentes es que los códigos QR ocultan la dirección web real hasta después de ser escaneados. Esto dificulta identificar si el sitio es legítimo o no antes de ingresar. Además, muchos teléfonos abren automáticamente el enlace, lo que reduce el tiempo para detectar posibles señales de alerta.

Expertos en ciberseguridad recomiendan verificar los enlaces antes de ingresar datos tras escanear un código QR./ Pixabay

¿Cómo evitar caer en una estafa de quishing?

Expertos recomiendan verificar siempre la dirección web antes de ingresar cualquier dato personal o bancario. También sugieren desconfiar de códigos QR pegados encima de otros, promociones demasiado atractivas o mensajes que presionen para actuar de inmediato.

Otra recomendación importante es evitar escanear códigos QR enviados por remitentes desconocidos o publicados en lugares poco confiables. En caso de utilizar códigos para pagos o accesos, lo ideal es escribir manualmente la página oficial en el navegador en lugar de ingresar directamente desde el QR.

Las empresas de ciberseguridad también aconsejan mantener actualizado el sistema operativo del teléfono, utilizar herramientas antivirus y activar la autenticación en dos pasos en aplicaciones bancarias y cuentas personales. Estas medidas pueden ayudar a reducir el riesgo en caso de que un usuario entre accidentalmente a un sitio fraudulento.

Los ciberdelincuentes colocan códigos QR falsos en espacios públicos como restaurantes, estacionamientos y parquímetros./ Pixabay
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