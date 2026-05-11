VIDEO: Confunden a Majo Aguilar con Ángela Aguilar en la mañanera de Sheinbaum
Un momento ocurrido durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum se volvió viral en redes sociales luego de que una reportera confundiera a la cantante Majo Aguilar con su prima Ángela Aguilar durante la presentación del programa musical México Canta 2026.
El incidente ocurrió frente a medios de comunicación y asistentes en Palacio Nacional, donde estuvieron presentes Majo Aguilar y el cantante Junior H como parte de las actividades relacionadas con el proyecto impulsado por el gobierno federal.
El error que se volvió viral
Durante una intervención ante la prensa, la reportera se dirigió a la integrante de la dinastía Aguilar utilizando el nombre equivocado, lo que generó reacciones inmediatas en el lugar.
Tras darse cuenta de la confusión, la periodista comentó:
“Perdón… Ya seremos virales”.
La frase provocó risas entre algunos asistentes y también la reacción de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien respondió:
“Cualquiera se equivoca, no pasa nada”.
👩🎤"𝒀𝒂 𝒔𝒆𝒓𝒆𝒎𝒐𝒔 𝒗𝒊𝒓𝒂𝒍𝒆𝒔", reportera confunde a Majo Aguilar con Angela Aguilar y pide disculpas. #CDMX 🫣🤭— Vanguardia de Veracruz (@Vanguardia_Mx) May 11, 2026
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Majo Aguilar participó en la mañanera
La cantante acudió a Palacio Nacional como parte de la promoción de “México Canta por la paz y contra las adicciones”, iniciativa impulsada por el gobierno federal para promover contenidos musicales alejados de la violencia y las adicciones.
Durante el evento, Majo Aguilar incluso realizó un pequeño “palomazo” frente a los asistentes, interpretando parte de una canción durante la presentación del programa.
¿Qué es México Canta 2026?
El proyecto busca impulsar nuevos espacios para artistas y fomentar música con mensajes sociales y culturales distintos a los relacionados con la violencia.
La iniciativa contempla presentaciones, concursos, conciertos y transmisiones en plataformas digitales y medios públicos, con participación de artistas del regional mexicano y otros géneros.
Redes reaccionan a la confusión
El video del momento comenzó a circular rápidamente en redes sociales, donde usuarios reaccionaron tanto al error de la reportera como a las comparaciones constantes entre Majo y Ángela Aguilar.
Algunos mensajes señalaron:
“Se ve que se equivocó a propósito para hacerse ‘viral’”
“¿Qué.. nadie se puede equivocar entonces? fue un error de la reportera como para que le adjudiquen cualquier otro motivo”
“Ese siempre será su karma, nadie la conoce más allá de ser la prima de”
“Bien por Majo, Ángela Aguilar jamás podría”
Comparaciones entre primas
Aunque ambas forman parte de la dinastía Aguilar y se dedican al regional mexicano, las comparaciones entre Majo y Ángela han sido constantes en redes sociales y medios de espectáculos.
Majo Aguilar ha desarrollado una carrera enfocada en la música ranchera y mariachi, mientras que Ángela Aguilar se ha consolidado como una de las figuras más mediáticas del regional mexicano en los últimos años, tomando foto también por su matrimonio con el cantante Christian Nodal.
Además, cabe señalar que hay un distanciamiento evidente entre Majo y Ángela, pues la primera no asistió a la boda de su prima con Nodal de hace dos años.