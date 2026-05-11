VIDEO: Confunden a Majo Aguilar con Ángela Aguilar en la mañanera de Sheinbaum

Un momento ocurrido durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum se volvió viral en redes sociales luego de que una reportera confundiera a la cantante Majo Aguilar con su prima Ángela Aguilar durante la presentación del programa musical México Canta 2026.

El incidente ocurrió frente a medios de comunicación y asistentes en Palacio Nacional, donde estuvieron presentes Majo Aguilar y el cantante Junior H como parte de las actividades relacionadas con el proyecto impulsado por el gobierno federal.

La cantante Majo Aguilar estuvo presente en la mañanera de este lunes/Presidencia de México

El error que se volvió viral

Durante una intervención ante la prensa, la reportera se dirigió a la integrante de la dinastía Aguilar utilizando el nombre equivocado, lo que generó reacciones inmediatas en el lugar.

Tras darse cuenta de la confusión, la periodista comentó: “Perdón… Ya seremos virales”.

La frase provocó risas entre algunos asistentes y también la reacción de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien respondió: “Cualquiera se equivoca, no pasa nada”.

👩🎤"𝒀𝒂 𝒔𝒆𝒓𝒆𝒎𝒐𝒔 𝒗𝒊𝒓𝒂𝒍𝒆𝒔", reportera confunde a Majo Aguilar con Angela Aguilar y pide disculpas. #CDMX 🫣🤭

🔴 #VanguardiaNoticias pic.twitter.com/CRmsG44Fhi — Vanguardia de Veracruz (@Vanguardia_Mx) May 11, 2026

Majo Aguilar participó en la mañanera

La cantante acudió a Palacio Nacional como parte de la promoción de “México Canta por la paz y contra las adicciones”, iniciativa impulsada por el gobierno federal para promover contenidos musicales alejados de la violencia y las adicciones.

Durante el evento, Majo Aguilar incluso realizó un pequeño “palomazo” frente a los asistentes, interpretando parte de una canción durante la presentación del programa.

Majo Aguilar y Junior H estuvieron presente en la mañanera como parte del programa México Canta/Presidencia de México

¿Qué es México Canta 2026?

El proyecto busca impulsar nuevos espacios para artistas y fomentar música con mensajes sociales y culturales distintos a los relacionados con la violencia.

La iniciativa contempla presentaciones, concursos, conciertos y transmisiones en plataformas digitales y medios públicos, con participación de artistas del regional mexicano y otros géneros.

Redes reaccionan a la confusión

El video del momento comenzó a circular rápidamente en redes sociales, donde usuarios reaccionaron tanto al error de la reportera como a las comparaciones constantes entre Majo y Ángela Aguilar.

Algunos mensajes señalaron: “Se ve que se equivocó a propósito para hacerse ‘viral’”

“¿Qué.. nadie se puede equivocar entonces? fue un error de la reportera como para que le adjudiquen cualquier otro motivo”

“Ese siempre será su karma, nadie la conoce más allá de ser la prima de”

“Bien por Majo, Ángela Aguilar jamás podría”

La integrante de la dinastía Aguilar se echó un palomazo en la mañanera/Presidencia de México

Comparaciones entre primas